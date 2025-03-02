Гроші в нікуди: Нафтогаз попереджає про помилки при оплаті за газ

Українці ризикують втратити гроші, сплачуючи за газ, якщо не будуть уважними. Компанія “Нафтогаз” закликає ретельно перевіряти реквізити перед оплатою, щоб уникнути неприємних сюрпризів.

Як не втратити гроші при оплаті?

Іноді навіть після повної оплати рахунків за газ у платіжках може з’явитися борг. Причина проста – помилка в унікальному особистому рахунку клієнта. “Нафтогаз”, який забезпечує блакитним паливом майже 98% споживачів в Україні, закликає бути пильними.

“Навіть одна неправильна цифра може призвести до того, що ваші гроші потраплять на чужий рахунок, а ви залишитеся з боргом”, – застерігають у компанії. “Ми розуміємо, що в умовах постійного стресу та поспіху помилки трапляються, але хочемо нагадати про важливість перевірки даних перед оплатою”, – додали в “Нафтогазі”.

Як уникнути помилок?

Щоб кошти потрапили за призначенням, звертайте увагу на такі дані.

При оплаті онлайн звірте номер особового рахунку з попередніми платежами.

При оплаті через касу або термінал перевірте всі реквізити перед підтвердженням платежу.

Використовуйте офіційні банківські послуги – вони автоматично підтягують усі дані.

Якщо ж ви все-таки допустили помилку, негайно зверніться до служби підтримки “Нафтогазу” або банку. “Не зволікайте, адже чим швидше ви звернетеся, тим більше шансів повернути свої гроші”, – радять у компанії. “Зберігайте всі квитанції та чеки, це допоможе нам швидше вирішити вашу проблему”, – наголошують в “Нафтогазі”.

Нагадаємо, що вже після завершення опалювального сезону в Україні може суттєво зрости вартість природного газу. Причин декілька. Перша — припинення транзиту російського газу через територію України. Друга — регулярні ракетні та дронові атаки на газову інфраструктуру. Щодо того, якою буде вартість, наразі інформації немає. Однак раніше експерти припускали, щоб цифри в платіжках можуть зрости вдвічі.