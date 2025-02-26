Украинцы будут иметь 15 минут, чтобы принять решение: новые правила обмена валюты

В Украине курс на покупку и продажу валюты несколько отличается. Стоит доллар всегда немного больше. К примеру, если вы покупаете доллары, то вам нужно заплатить большую сумму. А если хотите обменять доллары на гривны, получите меньшую сумму. Иногда так случается, что купив доллары клиент внезапно передумывает. Однако обменивать валюту обратно на гривны, или, например, на евро, очень не выгодно. Но если знать важное правило, то можно ничего не потерять.

Клиенты имеют право вернуть доллары и получить за них полную сумму

Оказывается, существует такое правило, согласно которому финансовые учреждения должны принять обратно валюту, которую клиент у них купил.

Однако есть ряд нюансов:

На размышления у вас есть максимум 15 минут. То есть, если вы вернетесь в банк через 30 минут, то валюту у вас уже не примут. Доллары должны быть те же или по крайней мере того же качества. Например, если вам продали доллары в хорошем состоянии, а вы возвращаете купюры с дефектами или слишком старые, то, конечно же, в банке могут отказаться их принять. Вы должны иметь с собой чек о том, что совершали покупку долларов именно в этом финучреждении не позднее 15 минут назад.

“Вы можете провести обратную валютно-обменную операцию в течение 15 минут после обмена. Но только если у вас есть квитанция или расчетный документ. Это предусмотрено Постановлением правления НБУ №2 “Об утверждении Положения об осуществлении операций с валютными ценностями”, – отмечает НБУ.

Такая услуга доступна во всех банках.

Обменять валюту можно и в терминале

Теперь обменять доллары на гривне можно и через терминал. Однако для этого подходят только терминалы ПриватБанка. При обмене будет учитываться текущий курс ПриватБанка. За одну операцию можно обменять до 1000 долларов. Если будет остаток до 100 гривен, то эти деньги вам зачислят на карту или номер телефона.