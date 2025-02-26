Українці матимуть 15 хвилин, щоб прийняти рішення: нові правила обміну валюти

В Україні курс валюти на купівлю та продаж трохи відрізняється. Коштує долар завжди трішки більше. Наприклад, якщо ви купуєте долари, то вам потрібно заплатити більшу суму. А якщо хочете обміняти долари на гривні, то отримаєте меншу суму. Інколи так трапляється, що купивши долари клієнт раптово передумує. Однак, обмінювати валюту назад на гривні, чи, наприклад, на євро, дуже не вигідно. Проте, якщо знати важливе правило, то можна нічого не втратити.

Клієнти мають право повернути долари й отримати за них повну суму

Виявляється, що існує таке правило, згідно з яким фінансові установи повинні прийняти назад валюту, яку клієнт у них купив.

Проте є ряд нюансів:

На роздуми ви маєте максимум 15 хвилин. Тобто якщо ви повернетесь у банк через 30 хвилин, то валюту у вас вже не приймуть. Долари повинні бути ті самі, або принаймні тієї ж якості. Наприклад, якщо вам продали долари у гарному стані, а ви повертаєте купюри з дефектами, або занадто старі, то звісно ж у банку можуть відмовитися їх прийняти. Ви повинні мати з собою чек про те, що здійснювали купівлю доларів саме у цій фінустанові не пізніше ніж 15 хвилин тому.

“Ви можете провести зворотну валютно-обмінну операцію упродовж 15 хвилин після обміну. Але лише якщо маєте квитанцію чи розрахунковий документ. Це передбачено Постановою правління НБУ №2 “Про затвердження Положення про здійснення операцій із валютними цінностями“, – зазначає НБУ.

Така послуга доступна у всіх банках.

Обміняти валюту можна й у терміналі

Відтепер обміняти долари на гривні можна й через термінал. Однак для цього підходять лише термінали ПриватБанку. Під час обміну буде враховуватися поточний курс ПриватБанку. За одну операцію можна обміняти до 1000 доларів. Якщо буде залишок до 100 гривень, то ці гроші вам зарахують на картку або номер телефону.