Українцям назвали просту звичку, яка викликає зайву увагу поліції

Зупинка патрульними – завжди трохи хвилююча подія для водія. Хтось завмирає від страху, хтось судорожно згадує, чи всі документи в порядку, а хтось… сам виходить з машини, щоб “привітати” патрульного. Здавалося б, що тут такого? Проте, поспішати з цим не варто. І ось чому.

Чому це може викликати підозру?

Патрульні – люди досвідчені, і їхня робота полягає в тому, щоб забезпечувати безпеку на дорогах. Тому, коли вони бачать водія, який сам виходить з машини, це може викликати у них підозру. Особливо, якщо водій робить це різко, метушливо або намагається щось приховати. Патрульний може подумати, що ви хочете:

Створити враження “свого хлопця”. Деякі водії вважають, що якщо вони вийдуть з машини і будуть поводитися “своїми”, це допоможе їм уникнути штрафу або інших неприємностей. Проте, часто це має зворотний ефект.

Сховати щось нелегальне. Якщо водій нервує і поспішає вийти з машини, це може навести патрульного на думку, що він щось приховує.

Уникнути відповідальності. Деякі водії можуть намагатися “заговорити зуби” патрульному, щоб уникнути покарання за порушення.

Коли можна вийти з машини?

За загальним правилом, водій не зобов’язаний виходити з машини, якщо його зупинили для звичайної перевірки документів. Проте, є кілька ситуацій, коли патрульний може попросити вас вийти:

Огляд автомобіля: якщо патрульний хоче оглянути багажник або салон автомобіля, він має право попросити вас вийти.

Перевірка на стан сп’яніння: якщо у патрульного є підозра, що водій перебуває в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, він може запропонувати йому пройти відповідний тест.

Затримання: якщо водія затримують за порушення або злочин, він, звичайно ж, повинен вийти з машини.

Як поводитися при зупинці?

Щоб уникнути непорозумінь та неприємних ситуацій, дотримуйтесь кількох простих правил:

Залишайтеся в машині. Якщо вас зупинили для звичайної перевірки документів, не поспішайте виходити з машини. Будьте спокійними та ввічливими. Розмовляйте з патрульним спокійно та ввічливо, не проявляйте агресію та не підвищуйте голос. Виконуйте законні вимоги. Якщо патрульний просить вас пред’явити документи або вийти з машини, виконайте його вимогу. Знайте свої права. Якщо ви вважаєте, що патрульний перевищує свої повноваження, ви маєте право звернутися зі скаргою до його керівництва або до суду.

Пам’ятайте: ваша безпека та спокій на дорозі залежить від вашої поведінки та знання своїх прав!