В 2025 году женщины будут выходить на пенсию по новым возрастным правилам

Требования к страховому стажу для выхода на пенсию в Украине постепенно меняются каждый год до 2028 года. В 2025 году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа как для мужчин, так и для женщин. Давайте рассмотрим подробнее, какие еще изменения вступили в силу для женщин.

Повышение пенсионного возраста для женщин

До 2011 года женщины в Украине имели право выходить на пенсию в 55 лет, тогда как для мужчин этот возраст составлял 60 лет. Однако, в 2011 году был принят закон о повышении пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет.

Начиная с 1 апреля 2021 года, пенсионный возраст для женщин 1961 года рождения был повышен. Отныне все граждане Украины, независимо от пола, выходят на пенсию в 60 лет. Согласно этому закону, пенсионный возраст для женщин ежегодно увеличивался на полгода, и в 2021 году состоялся последний этап этого повышения.

Важность страхового стажа

Пенсионная реформа 2017 года также предусмотрела постепенное повышение страхового стажа, необходимого для получения пенсии по возрасту. С 2018 года требование к стажу увеличивается на 12 месяцев ежегодно, и в 2028 году достигнет 35 лет.

Таким образом, главный акцент сейчас ставится не на возраст, а именно на приобретенный страховой стаж. Если женщина в 60 лет не будет иметь необходимых 32 лет стажа в 2025 году, она не сможет выйти на пенсию по возрасту и будет вынуждена продолжать работать до накопления нужного стажа.

Досрочный выход на пенсию для многодетных матерей

Законодательство предусматривает возможность досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей. Женщины, которые родили пятерых или более детей и воспитали их до шестилетнего возраста, имеют право на досрочную пенсию по возрасту по достижении 50 лет и при наличии не менее 15 лет страхового стажа (статья 115 Закона Украины от 09.07.2003 № 1058-IV).

Однако, досрочно на пенсию может выйти не только многодетная мама, но и многодетный папа. По выбору матери, или в случае ее отсутствия, если воспитание пятерых или более детей осуществлялось отцом, отцу назначается досрочная пенсия по возрасту по достижении 55 лет и при наличии страхового стажа не менее 20 лет.