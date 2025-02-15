У 2025 році жінки виходитимуть на пенсію за новими віковими правилами

Вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію в Україні поступово змінюються щороку до 2028 року. У 2025 році для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати не менше 32 років страхового стажу як для чоловіків, так і для жінок. Давайте розглянемо детальніше, які ще зміни набули чинності для жінок.

Підвищення пенсійного віку для жінок

До 2011 року жінки в Україні мали право виходити на пенсію у 55 років, тоді як для чоловіків цей вік становив 60 років. Проте, у 2011 році було прийнято закон про підвищення пенсійного віку для жінок з 55 до 60 років.

Починаючи з 1 квітня 2021 року, пенсійний вік для жінок 1961 року народження було підвищено. Відтепер всі громадяни України, незалежно від статі, виходять на пенсію у 60 років. Згідно з цим законом, пенсійний вік для жінок щороку збільшувався на пів року, і у 2021 році відбувся останній етап цього підвищення.

Важливість страхового стажу

Пенсійна реформа 2017 року також передбачила поступове підвищення страхового стажу, необхідного для отримання пенсії за віком. З 2018 року вимога до стажу збільшується на 12 місяців щорічно, і в 2028 році досягне 35 років.

Отже, головний акцент зараз ставиться не на вік, а саме на набутий страховий стаж. Якщо жінка у 60 років не матиме необхідних 32 років стажу у 2025 році, вона не зможе вийти на пенсію за віком і буде змушена продовжувати працювати до накопичення потрібного стажу.

Достроковий вихід на пенсію для багатодітних матерів

Законодавство передбачає можливість дострокового виходу на пенсію для багатодітних матерів. Жінки, які народили п’ятьох або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, мають право на дострокову пенсію за віком після досягнення 50 років та за наявності не менше 15 років страхового стажу (стаття 115 Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV).

Проте, достроково на пенсію може вийти не тільки багатодітна мама, а й багатодітний тато. За вибором матері, або у разі її відсутності, якщо виховання п’ятьох або більше дітей здійснювалося батьком, батькові призначається дострокова пенсія за віком після досягнення 55 років та за наявності страхового стажу не менше 20 років.