Бронювання залежно від зарплати: українцям треба виконати три кроки

Міністерство економіки України офіційно заявило, що загальна кількість військовозобов’язаних, які отримали бронь, не розголошується. Ця інформація має статус обмеженого доступу. Проте, нові правила бронювання можуть суттєво вплинути на підприємства та їх працівників.

Зміни в правилах бронювання: нова вимога до заробітної плати

Нещодавно уряд України повідомив про можливі зміни в правилах бронювання. Зокрема, критично важливі підприємства, які хочуть зберегти своїх працівників від мобілізації, повинні виконати нову умову – заробітна плата заброньованого працівника має бути не менше 20 тисяч гривень.

Ця новина викликала жваве обговорення серед роботодавців та працівників, адже:

В Україні багато фахівців на критично важливих підприємствах отримують зарплати нижчі за 20 тисяч гривень. Розброньовування означає, що люди можуть бути мобілізовані найближчим часом. Бізнес може втратити цінних фахівців, що призведе до проблем у стратегічних галузях.

З огляду на нові правила, працівникам та підприємствам слід вжити наступних заходів:

Перевірити рівень заробітної плати: якщо вона нижче 20 тисяч гривень, компаніям слід розглянути можливість підвищення зарплати своїм працівникам.

Слідкувати за змінами в законодавстві: уряд може переглянути умови бронювання, тому важливо бути в курсі останніх змін.

Вчасно подавати заявки на бронювання: якщо процедура затягнеться, працівник може втратити свій захист.

Рекомендації для працівників:

Обговорити з роботодавцем можливість підвищення заробітної плати, якщо вона нижча за встановлений мінімум.

Звернутися до відділу кадрів підприємства для отримання інформації про процедуру бронювання та необхідні документи.

Рекомендації для підприємств: