Юрист объяснил, как продлить отсрочку в ТЦК и не получить повестку

Отсрочка от мобилизации, которая была предоставлена лицу в связи с необходимостью ухода за близким родственником с инвалидностью, должна быть автоматически продлена. В случае, если территориальный центр комплектования (ТЦК) не сделает этого автоматически, гражданин имеет право обратиться к ним с соответствующим заявлением и документами, отправив их заказным письмом. Эту информацию сообщил юрист Владислав Дерий на портале «Юристи.UA».

Юрист Владислав Дерий подробно разъяснил порядок действий по продлению отсрочки от мобилизации, которая была оформлена для ухода за близким родственником с инвалидностью.

Господин Дерий подчеркнул, что согласно действующему законодательству, отсрочка от мобилизации в таких случаях должна быть продлена автоматически, без дополнительного обращения гражданина.

Юрист отметил, что если работники ТЦК не имеют возможности проверить основание для отсрочки, они обязаны сообщить об этом гражданину. Связь может быть осуществлена с помощью телефонного звонка, электронного письма или заказного письма. Также он предоставил инструкции по действиям в ситуации, когда отсрочка не была продлена автоматически.

В случае, если автоматическое продление отсрочки не произошло, юрист рекомендует направить в ТЦК заявление вместе с документами, подтверждающими право на отсрочку. Важно, чтобы письмо было заказным и содержало описание вложения.

В завершение, портал «Юристы.UA» напоминает, что ранее они уже публиковали материалы о том, о чем именно ТЦК может сообщить гражданину во время процедуры продления отсрочки.

Напомним, что в Украине продолжается всеобщая мобилизация. Это происходит на фоне полномасштабного вторжения российских оккупантов, то есть с 24 февраля 2022 года. И так будет продолжаться как минимум до 9 мая, ведь именно до этой даты в Украине в очередной раз продлено военное положение и соответственно мобилизацию.