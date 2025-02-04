Авиакомпания Ryanair готовится возобновить полеты в Украину: названы аэропорты

С тех пор как в Украине продолжается война для гражданских самолетов, небо остается закрытым. Если украинцам нужно уехать из страны или вернуться из-за границы, то они могут воспользоваться исключительно наземным транспортом. В то же время уже появился призрачный шанс, что в 2025 году гражданские самолеты начнут летать украинским небом. Об этом заявила ирландская компания Ryanair, являющаяся крупнейшим лоукостером Европы. Такие предположения компания высказала после победы Трампа и его заявлений по поводу быстрого прекращения войны.

Ryanair возобновит полеты уже через 4-6 недель после окончания войны

В компании заявили, что как только закончится война, они готовы вернуться в Украину и нужно им на это всего 4-6 недель после того, как война будет завершена и в небе не будут летать ракеты.

“Я очень надеюсь, что это произойдет в этом году. Я думаю, что одним из дел, которое Трамп сможет осуществить, будет скорейшее решение вопроса о незаконном вторжении России в Украину“, – заявил генеральный директор авиакомпании Майкл О’Лири.

В первую очередь компания планирует запустить 24 маршрута из Львова и Киева. Это ряд популярных маршрутов в разные страны Европы. В то же время, в Одессу и Херсон летать пока не будут, ведь там существенно повреждена критическая инфраструктура.

“В конце концов потребуется какое-то прекращение огня, поскольку EASA никому не позволит летать туда, пока не получит уверенности в том, что там не будут летать ракеты“, – пояснил директор авиакомпании.

Также известно, что компания Ryanair подписала Меморандум с Украиной о том, что после освобождения Крыма сразу же возобновит авиаполёты в автономную республику. Конечно же, параллельно в Крым зайдут и другие крупные международные авиакомпании.