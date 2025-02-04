Авіакомпанія Ryanair готується відновити польоти в Україну: названо аеропорти

Відколи в Україні триває війна для цивільних літаків небо залишається закритим. Якщо українцям треба виїхати з країни, чи повернутися з-за кордону, то вони можуть скористуватися виключно наземним транспортом. Водночас вже зʼявився примарний шанс, що у 2025 році цивільні літаки таки почнуть літати українським небом. Про це заявила ірландська компанія Ryanair, яка є найбільшим лоукостером Європи. Такі припущення компанія висловила після перемоги Трампа і його заяв щодо швидкого припинення війни.

Ryanair відновить польоти вже через 4-6 тижнів після закінчення війни

У компанії заявили, що як тільки закінчиться війна вони готові повернутися в Україну й потрібно їм на це всього 4-6 тижнів після того, як війна буде завершена і в небі не літатимуть ракети.

“Я дуже сподіваюся, що це станеться цього року. Я думаю, що однією зі справ, яку Трамп зможе здійснити, буде швидке вирішення питання про незаконне вторгнення Росії в Україну“, – заявив генеральний директор авіакомпанії Майкл О’Лірі.

В першу чергу компанія планує запустити 24 маршрути зі Львова та Києва. Це низка популярних маршрутів в різні країни Європи. Водночас в Одесу та Херсон літати поки не будуть, адже там суттєво пошкоджена критична інфраструктура.

“Зрештою буде потрібно якесь припинення вогню, оскільки EASA нікому не дозволить літати туди, поки не отримає певної впевненості в тому, що там не літатимуть ракети“, – пояснив директор авіакомпанії.

Також відомо, що компанія Ryanair підписала Меморандум з Україною про те, що після звільнення Криму одразу ж відновить авіапольоти в автономну республіку. Звісно ж, паралельно в Крим зайдуть й інші великі міжнародні авіакомпанії.