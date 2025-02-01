Это нужно сделать всем украинцам, чтобы меньше платить за коммуналку

Украинцам напомнили о важной процедуре, которую необходимо выполнить вовремя, чтобы избежать переплаты за коммунальные услуги.

Гражданам следует поспешить и вовремя передать показания счетчиков воды и тепла, иначе они будут вынуждены заплатить больше за коммунальные услуги. Об этом сообщил коммунальный концерн «Центр коммунального сервиса».

Для корректного начисления платы за потребленные услуги, данные счетчиков тепла, холодной и горячей воды необходимо внести до 31 января включительно. В противном случае начисления будут осуществляться по показаниям общедомового счетчика, а при его отсутствии – по нормативам потребления.

Важно помнить, что передача показаний счетчиков является обязательной для потребителей, в жилых помещениях которых установлен бойлер, даже если их показания не отличаются от предыдущих.

Как сообщили в коммунальном концерне, жители Киева могут передавать показания счетчиков дистанционно, используя:

индивидуальный кабинет потребителя на платформе ЦКС;

личный кабинет на сайте «Киевтеплоэнерго»;

личный кабинет на сайте «Киевводоканал»;

мобильное приложение «Коммуналка»;

телефон колл-центра: (044) 247-40-40, 099-247-40-40-40 (Vodafone), 093-247-40-40-40 (Lifecell), 096-247-40-40-40 (Kyivstar);

бесплатную горячую линию: 0-800-404-407 (с мобильного);

чат-бот в Viber или Telegram.

Напомним, что уже после завершения отопительного сезона в Украине может существенно вырасти стоимость коммунальных услуг. Причем это касается как электроэнергии, так и газа. После отказа Украины от транспортировки российского газа в Европу стало известно о критическом уменьшении природного газа в хранилищах. Сейчас они заполнены лишь на 10%. Поэтому это серьезный повод для повышения тарифов на природный газ.

Подобная ситуация с электроэнергией, враг продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. Поэтому нужны огромные суммы для восстановления инфраструктуры. Соответственно эти расходы возложат на плечи украинцев. Вероятно, уже с мая-июня тарифы значительно будут повысить.