Эти деньги больше не «ходят»: в Европе отказались от некоторых купюр

Европейский центральный банк (ЕЦБ) еще в 2019 году решил прекратить выпуск банкнот номиналом 500 евро, поскольку они редко использовались в обычных расчетах, но часто встречались в незаконных финансовых операциях.

Этот абзац объясняет причину такого решения: купюры в 500 евро часто использовались в незаконных финансовых операциях, таких как отмывание денег или взяточничество, тогда как в повседневных торговых операциях они почти не встречались из-за своего большого номинала.

Здесь отмечается, что хотя новые банкноты в 500 евро больше не печатаются, они остаются законным платежным средством, то есть их можно использовать для оплаты товаров и услуг или обменивать на другие купюры.

На сегодня находятся в обращении: 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро, а также монеты стоимостью 1 и 2 евро и 1, 2, 5, 10, 20 и 50 центов.

Подытоживая, если у вас есть банкноты номиналом 500 евро, вы можете их использовать для оплаты или обмена, но стоит учитывать, что они постепенно исчезают из обращения, поэтому могут возникнуть трудности при их использовании в торговых точках.

Поэтому украинцам, которые держат сбережения в евро и имеют банкноты номиналом по 500 евро, срочно нужно проверить средства Попробуйте обратиться в банк и обменять средства.

Добавим, что в Украине можно обменять даже сильно поврежденные иностранные банкноты через процедуру инкассо. Стоимость такой услуги составит от 10% до 50% от суммы. Процедура обмена занимает определенное время, обычно до трех месяцев. После вы получите свои средства. Хотя это может быть довольно невыгодным, это единственный способ спасти хоть часть средств, пострадавших в пожаре или были повреждены водой.