Ці гроші більше не “ходять”: в Європі відмовилися від деяких купюр

Європейський центральний банк (ЄЦБ) ще у 2019 році вирішив припинити випуск банкнот номіналом 500 євро, оскільки вони рідко використовувалися у звичайних розрахунках, але часто зустрічалися у незаконних фінансових операціях.

Цей абзац пояснює причину такого рішення: купюри в 500 євро часто використовувалися у незаконних фінансових операціях, таких як відмивання грошей або хабарництво, тоді як у повсякденних торгових операціях вони майже не зустрічалися через свій великий номінал.

Тут наголошується, що хоча нові банкноти в 500 євро більше не друкуються, вони залишаються законним платіжним засобом, тобто їх можна використовувати для оплати товарів та послуг або обмінювати на інші купюри.

На сьогодні знаходяться в обігу: 5, 10, 20, 50, 100 та 200 євро, а також монети вартістю 1 та 2 євро та 1, 2, 5, 10, 20 та 50 центів.

Підсумовуючи, якщо у вас є банкноти номіналом 500 євро, ви можете їх використовувати для оплати або обміну, але варто враховувати, що вони поступово зникають з обігу, тому можуть виникнути труднощі при їх використанні в торгових точках.

Тож українцям, які тримають заощадження в євро та мають банкноти номіналом по 500 євро, терміново потрібно перевірити кошти Спробуйте звернутися до банку та обміняти кошти.

Додамо, що в Україні можна обміняти навіть сильно пошкоджені іноземні банкноти через процедуру інкасо. Вартість такої послуги складе від 10% до 50% від суми. Процедура обміну займає певний час, зазвичай до трьох місяців. Після ви отримаєте свої кошти. Хоч це може бути доволі невигідним, це єдиний спосіб врятувати хоч частину коштів, що постраждали в пожежі чи були пошкоджені водою.