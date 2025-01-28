Украинцам будут вычислять дополнительные 9% от зарплаты: на что пойдут эти средства?

В Украине постоянно думают о том, как увеличить пенсионные выплаты украинцам. Поэтому в Министерстве социальной политики постоянно работают над разработкой новых пенсионных реформ. Несколько лет назад одна из таких реформ уже была введена. В результате теперь украинцы должны работать больше, чтобы получить минимальный стаж. Также сейчас думают над тем, чтобы вычислять из зарплат украинцев дополнительных 9% для накопительной пенсии. Таким образом, удастся увеличить размер пенсии в будущем.

Об этом заявила министерша социальной политики Оксана Жолнович

На днях о таких планах сообщила министерша социальной политики Оксана Жолнович. Она заявила, что дополнительные отчисления в 9% от зарплаты позволят существенно увеличить размер пенсии в будущем. Также Жолнович добавила, что имеющие возможность и желание могут платить и большую сумму и тогда из солидарной системы будет начисляться такой же процент.

«Оплачиваете добровольно больше, очевидно, и покрытие будет больше. Но это уже возможность человека самостоятельно урегулировать, сколько он будет платить на накопление, а потом высчитывать свой процент», — говорит министерша.

Также Жолнович подробно рассказала, как работает солидарная система и как граждане смогут получать большие пенсионные выплаты.

«Мы с вами зарабатываем какую-то сумму денег, например 20 тысяч гривен или 30 тысяч гривен на протяжении жизни. И потом с этой суммы платим определенные взносы, чтобы на старость обеспечить себе какой-то процент этой суммы. Понятно, что когда выходишь на пенсию, твоя пенсия не равна твоей заработной плате. Коэффициент замещения — это то, какой процент уплаченных взносов, от заработной платы мы гарантируем или хотим гарантировать для каждого человека», — добавила Жолнович.

Также министерша отметила, что такой большой процент покрытия — это отличная гарантия для будущей пенсии.

«Это большая гарантия, потому что если сегодня с каждой зарплаты вы платите непосредственно в пенсионный фонд почти 19%, то гарантия в 40% – это прирост вдвое этой суммы, это хорошая гарантия, и она определена европейскими регламентами, и поэтому мы к ней стремимся приблизиться. Сегодня такое покрытие, к сожалению, у подавляющего большинства пенсионеров составляет всего 28%. Это недостаточно, мы это понимаем и думаем над тем, как его повысить», — подытожила нардепка.