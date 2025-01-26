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Часть украинцев обяжут обменять паспорт в 2025: кого это касается и сколько нужно платить

Yulia26.01.2025
паспорт

Многие украинцы в 2025 году столкнутся с необходимостью заменить свои паспорта. Это связано с рядом причин, установленных законодательством.

Почему нужно менять паспорт?

Речь идет о таких причинах:

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  • Изменение персональных данных. Если вы сменили фамилию, имя или отчество, то ваш паспорт больше не соответствует действительности.
  • Получение ИНН. Внесение идентификационного номера налогоплательщика в паспорт является обязательным.
  • Ошибки в паспорте. Даже малейшая ошибка в ваших документах может создать проблемы при прохождении таможенного контроля или оформлении других документов.
  • Окончание срока действия. Паспорт имеет ограниченный срок действия, по истечении которого он становится недействительным.
  • Повреждение документа. Повреждение страниц паспорта, фотографии или микрочипа делают документ непригодным для использования.
  • Отсутствие фотографии в паспорте образца 1994 года. По достижении 25 или 45 лет необходимо вклеить новую фотографию.

Для замены паспорта вам необходимо обратиться в центр предоставления административных услуг или отделение миграционной службы по месту жительства. При себе нужно иметь паспорт (если он есть), идентификационный код, а также другие документы, которые могут понадобиться в зависимости от ситуации.

Какие преимущества нового паспорта?

Новый паспорт имеет более современный и удобный формат. Благодаря использованию новых технологий, подделать новый паспорт намного сложнее. Новый паспорт содержит электронный носитель, который позволяет использовать его для электронной подписи документов и других электронных услуг.

Стоимость оформления нового паспорта можно узнать в центре предоставления административных услуг или на официальном сайте Государственной миграционной службы Украины. Срок действия паспорта составляет 10 лет.

Перечень документов, необходимых для оформления нового паспорта, можно уточнить в центре предоставления административных услуг.

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Yulia26.01.2025
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