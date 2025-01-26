Часть украинцев обяжут обменять паспорт в 2025: кого это касается и сколько нужно платить
Многие украинцы в 2025 году столкнутся с необходимостью заменить свои паспорта. Это связано с рядом причин, установленных законодательством.
Почему нужно менять паспорт?
Речь идет о таких причинах:
- Изменение персональных данных. Если вы сменили фамилию, имя или отчество, то ваш паспорт больше не соответствует действительности.
- Получение ИНН. Внесение идентификационного номера налогоплательщика в паспорт является обязательным.
- Ошибки в паспорте. Даже малейшая ошибка в ваших документах может создать проблемы при прохождении таможенного контроля или оформлении других документов.
- Окончание срока действия. Паспорт имеет ограниченный срок действия, по истечении которого он становится недействительным.
- Повреждение документа. Повреждение страниц паспорта, фотографии или микрочипа делают документ непригодным для использования.
- Отсутствие фотографии в паспорте образца 1994 года. По достижении 25 или 45 лет необходимо вклеить новую фотографию.
Для замены паспорта вам необходимо обратиться в центр предоставления административных услуг или отделение миграционной службы по месту жительства. При себе нужно иметь паспорт (если он есть), идентификационный код, а также другие документы, которые могут понадобиться в зависимости от ситуации.
Какие преимущества нового паспорта?
Новый паспорт имеет более современный и удобный формат. Благодаря использованию новых технологий, подделать новый паспорт намного сложнее. Новый паспорт содержит электронный носитель, который позволяет использовать его для электронной подписи документов и других электронных услуг.
Стоимость оформления нового паспорта можно узнать в центре предоставления административных услуг или на официальном сайте Государственной миграционной службы Украины. Срок действия паспорта составляет 10 лет.
Перечень документов, необходимых для оформления нового паспорта, можно уточнить в центре предоставления административных услуг.
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