Часть украинцев обяжут обменять паспорт в 2025: кого это касается и сколько нужно платить

Многие украинцы в 2025 году столкнутся с необходимостью заменить свои паспорта. Это связано с рядом причин, установленных законодательством.

Почему нужно менять паспорт?

Речь идет о таких причинах:

Изменение персональных данных. Если вы сменили фамилию, имя или отчество, то ваш паспорт больше не соответствует действительности.

Получение ИНН. Внесение идентификационного номера налогоплательщика в паспорт является обязательным.

Ошибки в паспорте. Даже малейшая ошибка в ваших документах может создать проблемы при прохождении таможенного контроля или оформлении других документов.

Окончание срока действия. Паспорт имеет ограниченный срок действия, по истечении которого он становится недействительным.

Повреждение документа. Повреждение страниц паспорта, фотографии или микрочипа делают документ непригодным для использования.

Отсутствие фотографии в паспорте образца 1994 года. По достижении 25 или 45 лет необходимо вклеить новую фотографию.

Для замены паспорта вам необходимо обратиться в центр предоставления административных услуг или отделение миграционной службы по месту жительства. При себе нужно иметь паспорт (если он есть), идентификационный код, а также другие документы, которые могут понадобиться в зависимости от ситуации.

Какие преимущества нового паспорта?

Новый паспорт имеет более современный и удобный формат. Благодаря использованию новых технологий, подделать новый паспорт намного сложнее. Новый паспорт содержит электронный носитель, который позволяет использовать его для электронной подписи документов и других электронных услуг.

Стоимость оформления нового паспорта можно узнать в центре предоставления административных услуг или на официальном сайте Государственной миграционной службы Украины. Срок действия паспорта составляет 10 лет.

Перечень документов, необходимых для оформления нового паспорта, можно уточнить в центре предоставления административных услуг.