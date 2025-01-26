Нацбанк оголосив про виведення старих гривень з обігу: які банкноти зникнуть

Національний банк України вирішив поступово вилучити зі щоденного обігу старі банкноти номіналом 50 і 200 гривень, випущені у період з 2003 по 2007 роки. Натомість в обіг будуть введені нові купюри цих же номіналів, але з більш сучасним дизайном та посиленими захисними елементами.

Заміна старих купюр на нові відбуватиметься плавно і непомітно для громадян. Не потрібно спеціально шукати банки, щоб обміняти гроші. Старі купюри можна буде використовувати так само, як і раніше, доки вони повністю не зникнуть з обігу.

Головна причина, чому старі купюри замінюють новими, – це бажання зробити українські гроші більш якісними та захищеними від підробок. Заміна банкнот номіналом 50 та 200 гривень є завершальним етапом цього процесу.

Банки більше не будуть видавати старі гроші

З 1 листопада 2024 року українські банки припинили видавати старі банкноти номіналом 50 і 200 гривень. Це означає, що коли ви знімаєте готівку в банкоматі або отримуєте її через касу, вам більше не дадуть цих купюр.

Крім банків, інкасаторські компанії та інші фінансові установи також більше не отримують старі 50- і 200-гривневі купюри від Національного банку. Це означає, що цих купюр стає все менше і менше.

Коли старі банкноти потрапляють до банку, їх не повертають клієнтам. Натомість їх відправляють до Національного банку для знищення. Це означає, що старі купюри поступово зникають з обігу.

Поки старі купюри вилучаються з обігу, Національний банк не стоїть на місці. Нещодавно вони випустили нову пам’ятну монету в 5 гривень, присвячену українським розвідникам.

Нагадаємо, що українцям не потрібно звертатися в банки для обміну грошей. Їх виводитимуть поступово та непомітно.