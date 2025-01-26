Перегляд коротких відео в TikTok та Instagram робить людей тупішими: дослідження

Учені з’ясували, що постійний перегляд коротких відео може негативно позначатися на когнітивних здібностях людини. Популярність такого контенту в TikTok, Instagram і YouTube Shorts змушує користувачів швидко перемикатися між інфоприводами, що з часом знижує концентрацію.

З’ясувалося, що у людей із сильною залежністю від коротких відео структура і функції мозку можуть відрізнятися. Зокрема, у таких користувачів виявлено збільшення сірої речовини в ділянках, пов’язаних з обробкою винагород, регулюванням емоцій і прийняттям рішень.

Збільшення цих зон може пояснювати підвищену чутливість до отримання задоволення. Також були помічені зміни в мозочку, що бере участь в емоційній і когнітивній обробці. Загалом в експерименті взяли участь 111 осіб віком від 17 до 30 років.

Дослідження показують, що формування так званого кліпового мислення пов’язане з переробкою великих обсягів інформації за мінімальний час. Це призводить до того, що мозок звикає до опрацювання лише поверхневих даних та ігнорує їхню глибину. У результаті страждає довгострокова пам’ять, а увага стає фрагментованою. Експерти вважають, що такий підхід до отримання інформації може бути особливо небезпечним для дітей і підлітків. У юному віці мозок активно розвивається, і постійний вплив коротких відеороликів може істотно сповільнити розвиток навичок критичного мислення та аналізу.