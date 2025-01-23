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Українці мають пʼять днів, щоб виконати важливі вимоги від обленерго

Карел Тетяна23.01.2025

Щомісяця всі обленерго вкотре нагадують українцям про те, що потрібно вчасно подавати показники лічильників. Для цього споживачі мають пʼять днів: два останні дні місяця і три перші дні нового місяця. Тобто у січні це 30 та 31 січня, й відповідно 1, 2 та 3 лютого. Подавати платіжки самостійно потрібно для того, щоб вам коректно нарахували оплату за послуги. Якщо ж ви не надасте дані, то обленерго самостійно їх розрахує враховуючи середній показник з тих платіжок, які ви надавали раніше. Така сума не завжди є вірогідною й у більшості випадків вона вище від тієї, яка є насправді.

розумні лічильники

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Як можна подати показники?

Сьогодні подати показники за електроенергію максимально просто. Для цього споживачам потрібно витратити всього кілька хвилин свого часу. Ви можете скористуватись більш старим методом й зателефонувати оператору контакт-центру та передати йому дані. А можете зробити це через один із застосунків, наприклад, чат-бот, сайт, чи навіть через звичайне смс-повідомлення. Варіант зі смс-кою, чи не найпростіший, однак бажано привʼязати номер телефону до вашого особового рахунка, щоб у системі відображалося від кого поступив платіж.

Загалом, подавати показники через смс можна таким чином:

  1. Прописуємо у смс-повідомленні код з квитанції, який складається з десяти цифр.
  2. Далі ставимо один пробіл.
  3. Після пробілу вписуємо показники лічильника.

Відправляєте це смс на номер телефону, який вказаний на сайті вашого обленерго.

Взагалі на сайті кожного обленерго є всі можливі варіації подачі показників лічильника. Ви можете ознайомитися з ними й вибрати той, який підходить вам найбільше.

Також додамо що у смс повідомленні важливо вставляти пробіл між кодом квитанції та показниками лічильника, адже без нього система просто не прийме та не розшифрує ваше повідомлення.

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Карел Тетяна23.01.2025
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