Українці мають пʼять днів, щоб виконати важливі вимоги від обленерго

Щомісяця всі обленерго вкотре нагадують українцям про те, що потрібно вчасно подавати показники лічильників. Для цього споживачі мають пʼять днів: два останні дні місяця і три перші дні нового місяця. Тобто у січні це 30 та 31 січня, й відповідно 1, 2 та 3 лютого. Подавати платіжки самостійно потрібно для того, щоб вам коректно нарахували оплату за послуги. Якщо ж ви не надасте дані, то обленерго самостійно їх розрахує враховуючи середній показник з тих платіжок, які ви надавали раніше. Така сума не завжди є вірогідною й у більшості випадків вона вище від тієї, яка є насправді.

Як можна подати показники?

Сьогодні подати показники за електроенергію максимально просто. Для цього споживачам потрібно витратити всього кілька хвилин свого часу. Ви можете скористуватись більш старим методом й зателефонувати оператору контакт-центру та передати йому дані. А можете зробити це через один із застосунків, наприклад, чат-бот, сайт, чи навіть через звичайне смс-повідомлення. Варіант зі смс-кою, чи не найпростіший, однак бажано привʼязати номер телефону до вашого особового рахунка, щоб у системі відображалося від кого поступив платіж.

Загалом, подавати показники через смс можна таким чином:

Прописуємо у смс-повідомленні код з квитанції, який складається з десяти цифр. Далі ставимо один пробіл. Після пробілу вписуємо показники лічильника.

Відправляєте це смс на номер телефону, який вказаний на сайті вашого обленерго.

Взагалі на сайті кожного обленерго є всі можливі варіації подачі показників лічильника. Ви можете ознайомитися з ними й вибрати той, який підходить вам найбільше.

Також додамо що у смс повідомленні важливо вставляти пробіл між кодом квитанції та показниками лічильника, адже без нього система просто не прийме та не розшифрує ваше повідомлення.