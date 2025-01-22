З 1 лютого діятиме новий тариф на електроенергію, але він буде актуальним не для всіх українців

В Уряді вирішили трішки спростити життя багатьом українцям. З 1 лютого, ті родини, які опалюють своє помешкання електроенергією, зможуть трохи зекономити. Такі домогосподарства зможуть скористатися знижкою на електроенергію, яка діятиме рівно три місяці, а якщо точніше, то до кінця опалювального сезону. Якщо зараз один кіловат світла коштує 4,32 гривні, то з 1 лютого для тих, хто опалює помешкання електроенергією світло коштуватиме 2,64 гривні. Водночас є й одна умова.

Пільги діятимуть на перші 2000 кіловатів

Пільговий тариф діятиме тільки на перші 2000 кіловатів. Тобто якщо за місяць лічильник накрутив до 2000 кіловатів, то всі вони розраховуватимуться за пільговим тарифом. Якщо «накрутило» більше ніж 2000, то за кожен наступний кіловат потрібно буде платити за старим тарифом. Про такі зміни розповів премʼєр-міністр України Денис Шмигаль. Він сказав, що подібне рішення було ухвалене Урядом 17 січня. Що стосується платіжок за січень, то їх потрібно буде оплатити за старим тарифом.

До кінця опалювального сезону електроенергія не дорожчатиме

Також, є хороша новина й в плані загальних тарифів на світло. Вже відомо, що до 1 травня електроенергія не дорожчатиме. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко. Він заявив, що немає жодного підґрунтя для підвищення тарифів тож українцям не варто хвилюватися.

Щодо газу та інших комунальних послуг, то їх вартість теж не зміниться. На газ у 2025 році все ще продовжує діяти Мораторій. Що буде після його завершення ніхто прогнозувати не береться. Є різні погляди на ситуацію й деякі нардепи наголошують на тому, що потрібно впроваджувати поступове підвищення тарифів. Однак, чи трапиться це і коли — нікому не відомо.