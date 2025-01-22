Ніякого Wi-Fi вночі: 5 причин вимкнути роутер на час сну

Різноманітні гаджети з можливістю виходу в інтернет вже давно стали невід’ємною частиною нашого життя. Інтернет-сьорфинг, спілкування в месенджерах, перегляд розважального контенту у Tik-Tok та Instagram увійшли до щоденної рутини. Навіть вночі ми залишаємося онлайн, хоча це вкрай шкідливо як для фізичного, так і для психічного здоров’я. Експерти радять на ніч взагалі вимикати Wi-Fi маршрутизатор. Для цього є аж 5 серйозних причин і вони пов’язані не лише зі здоров’ям.

Причина 1: Зниження впливу електромагнітного поля

За результатами досліджень випромінювані смартфонами та Wi-Fi роутерами електромагнітні поля можуть серйозно шкодити здоров’ю людини. У ВООЗ такий вплив кваліфікують як канцерогенний. Поки невідомо, чим можуть захворіти люди, які щодня піддаються випромінюванню маршрутизаторів та інших під’єднаних до інтернету пристроїв. Однак лікарі радять обмежити дію такого випромінювання хоча б уночі.

Причина 2: Покращення якості сну

Якщо ваш телефон всю ніч підключений до інтернету, на нього можуть приходити сповіщення та повідомлення. Навіть якщо смартфон у вібро-режимі, ці звуки підсвідомо викликають тривогу. Тому краще або вимикати телефон на ніч, або ж вмикати режим «Не турбувати».

Причина 3: Захист конфіденційності

Залишаючи Wi-Fi включеним на всю ніч ви стаєте потенційною мішенню кіберзлочинців. Вони можуть використати слабкі місця вашої мережі або дістатися до особистої інформації через додатки, що працюють у фоновому режимі.

Причина 4: Збереження заряду

Робота деяких програм у фоновому режимі, зокрема їх оновлення та передача даних, можуть швидко посадити батарею вашого смартфону. Заснули із 80% заряду, а на ранок телефон «сів» до 40%.

Причина 5: Економія електроенергії

Щогодини Wi-Fi роутер споживає від 5 до 20 Вт. Тож вимикаючи його на час сну ви зможете щоночі економити від 40 до 160 Вт. У масштабі місяця чи року така звичка матиме суттєвий вплив на рахунок за електроенергію.