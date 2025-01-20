Эксперты рассказали, какие смс-сообщения нельзя хранить в смартфоне: список большой

Нужно всегда заботиться о безопасности собственных данных, ведь мошенники ежедневно придумывают новые схемы с помощью которых получают доступ к мобильным банкингам людей и воруют деньги с карточек. Эксперты по кибербезопасности часто делятся разными базовыми советами по поводу того, как уберечь себя от аферистов в сети. Среди этих правил часто фигурирует одно важное – нужно регулярно очищать свой телефон, а если быть точнее, то удалять из него разные типы смс-сообщений. Их перечень достаточно широк.

Какие смс-ки нужно сразу же удалять?

Удалять нужно в первую очередь смс с подозрительными ссылками внутри. И, конечно, ни в коем случае не переходить по этой ссылке. Кроме этого, всегда удаляйте из телефона следующее:

Смс сообщения с разными логинами и паролями для входа на те или иные платформы. Запомните эти пароли или перепишите их в блокнот и удалите из телефона. Не храните на телефоне скриншоты или фотографии документов, ведь если мошенники получат доступ к смартфону, то смогут использовать эти документы в своих преступных целях. Сообщения от банков. Если речь идет об одноразовых кодах или паролях, то их не обязательно удалять, ведь они быстро становятся недействительными. Если же речь идет о смс с конфиденциальной информацией, то такую ​​лучше запомнить и удалить.

Не храните никаких данных на телефоне. Некоторые записывают в заметках разные пароли, в том числе и от банковских карт. Этого тоже не стоит делать.

Какие еще правила актуальны?

Будьте осторожны, если к вам звонит незнакомый номер, особенно если собеседник говорит, что он представитель вашего банка. Никогда не называйте никому своих личных данных, особенно паролей или секретного трехзначного кода размещенного на обратной стороне карты. Если вам говорят о каких-то проблемах со счетами, лучше отключите этот звонок и самостоятельно позвоните в банк для уточнения информации.