Все украинцы могут увеличить свою пенсию: вот как это сделать

Величина пенсионных выплат зависит от многих факторов. Чтобы получать достойную пенсию, необходимо понимать, какие именно аспекты влияют на ее размер.

Как сообщает издание «На Пенсии», Пенсионный фонд Украины напоминает о факторах, влияющих на размер пенсионных выплат.

Мы уже сообщали, что пенсионеров призывают заполнить специальную анкету. Это необходимо для того, чтобы получить индексацию пенсии.

Рассчитывая размер пенсии, специалисты учитывают продолжительность трудового стажа человека и сумму страховых взносов, которые он уплатил в течение своей жизни.

Именно страховой стаж и сумма страховых взносов являются основными критериями, которые определяют пенсионные права граждан Украины. Иными словами, чем больше лет человек проработал и чем большие суммы уплатил в качестве страховых взносов, тем большую пенсию он может ожидать.

Существует прямая зависимость между размером пенсии, продолжительностью страхового стажа и суммой уплаченных страховых взносов. Чем больше лет человек работал официально и чем больше суммы отчислялись с его заработной платы в Пенсионный фонд, тем выше будет его пенсия.

По состоянию на 2025 год, для выхода на пенсию в 60 лет, как мужчинам, так и женщинам необходимо иметь 32 года страхового стажа. Если же страхового стажа меньше, то пенсионный возраст откладывается: для выхода на пенсию в 63 года нужно иметь не менее 22 лет страхового стажа, а для выхода на пенсию в 65 лет – 15 лет. Стоит отметить, что требования к страховому стажу ежегодно растут и к 2028 году достигнут 35 лет.

Откладывая оформление пенсии после достижения пенсионного возраста, человек имеет возможность увеличить ее размер. Это связано с тем, что пенсия пересчитывается ежегодно, и чем дольше человек работает после достижения пенсионного возраста, тем больше будет сумма его пенсионных накоплений.