Всі українці можуть збільшити свою пенсію: от як це зробити

Величина пенсійних виплат залежить від багатьох чинників. Щоб отримувати достойну пенсію, необхідно розуміти, які саме аспекти впливають на її розмір.

Як повідомляє видання “На Пенсії”, Пенсійний фонд України нагадує про фактори, що впливають на розмір пенсійних виплат.

Ми вже повідомляли, що пенсіонерів закликають заповнити спеціальну анкету. Це необхідно для того, щоб отримати індексацію пенсії.

Розраховуючи розмір пенсії, фахівці враховують тривалість трудового стажу людини та суму страхових внесків, які вона сплатила протягом свого життя.

Саме страховий стаж та сума страхових внесків є основними критеріями, які визначають пенсійні права громадян України. Іншими словами, чим більше років людина пропрацювала і чим більші суми сплатила як страхові внески, тим більшу пенсію вона може очікувати.

Існує пряма залежність між розміром пенсії, тривалістю страхового стажу та сумою сплачених страхових внесків. Чим більше років людина працювала офіційно і чим більші суми відраховувалися з її заробітної плати до Пенсійного фонду, тим вищою буде її пенсія.

Станом на 2025 рік, для виходу на пенсію у 60 років, як чоловікам, так і жінкам необхідно мати 32 роки страхового стажу. Якщо ж страхового стажу менше, то пенсійний вік відкладається: для виходу на пенсію у 63 роки потрібно мати щонайменше 22 роки страхового стажу, а для виходу на пенсію у 65 років – 15 років. Варто зазначити, що вимоги до страхового стажу щороку зростають і до 2028 року досягнуть 35 років.

Відкладаючи оформлення пенсії після досягнення пенсійного віку, людина має можливість збільшити її розмір. Це пов’язано з тим, що пенсія перераховується щороку, і чим довше людина працює після досягнення пенсійного віку, тим більшою буде сума її пенсійних накопичень.