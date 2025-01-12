Важная информация для украинцев: стало известно, какой будет стоимость электроэнергии с февраля 2025 года

В течение февраля 2025 года стоимость электроэнергии для населения останется неизменной и составит 4,32 гривны за киловатт-час. Такой тариф будет действовать как минимум до завершения отопительного сезона.

Такую информацию обнародовал министр энергетики Герман Галущенко в ответе на обращение народного депутата Алексея Кучеренко.

Согласно Правительственному постановлению № 632, тариф на электроэнергию для населения будет оставаться неизменным до 30 апреля 2025 года.

Это означает, что до конца апреля 2025 года тариф на электроэнергию останется неизменным.

Премьер-министр Денис Шмыгаль также отметил, что не планируется менять тарифы на другие коммунальные услуги, в частности на газ и отопление. По словам премьер-министра, государство гарантирует, что до конца отопительного сезона тарифы на энергоносители повышать не будут.

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В ближайшее время не стоит ожидать значительного подорожания электроэнергии. Как отметил народный депутат Сергей Нагорняк, действующий тариф обеспечивает государственные энергокомпании достаточными средствами для покрытия расходов и даже получения небольшой прибыли.

Народный депутат опроверг информацию о предстоящем повышении тарифа на электроэнергию до 6,7 гривен за киловатт-час, отметив, что в этом нет экономической необходимости.

По словам народного депутата, после последнего повышения тарифа финансовое состояние государственных энергокомпаний значительно улучшилось, поэтому дальнейшее повышение тарифов нецелесообразно.

Хотя тариф на электроэнергию останется неизменным, стоимость других коммунальных услуг в Украине за последний год существенно выросла. В общем, индекс потребительских цен на коммунальные услуги увеличился на 18,9%.

Стоимость природного газа тоже будет оставаться неизменной как минимум до завершения отопительного сезона. Однако уже летом могут изменить стоимость голубого топлива, вероятно, стоимость может достичь 16-18 гривен за кубометр.