Современные технологии коснутся и пенсионеров: многим придется оформить важный электронный документ

В Украине уже очень много документов стали электронными и их можно загрузить в приложение Дия. Правительство решило, что и пенсионеры имеют право пользоваться всеми благами современных технологий. Именно поэтому отныне украинские пенсионеры смогут оформить себе электронное пенсионное удостоверение. Конечно, традиционное бумажное тоже будет действительным, но только до определенного периода. Срок годности собственного пенсионного удостоверения можно посмотреть непосредственно на документе. Затем, когда нужно его обновлять, вам предложат именно электронный вариант. Также электронное пенсионное удостоверение — это настоящее спасение для находящихся за рубежом пенсионеров, не имеющих возможности приехать в Украину, чтобы получить бумажный документ. А также для пенсионеров, проживающих на оккупированных территориях, или вообще для тех, кто по каким-либо причинам не может прийти в отделение ПФУ.

Как оформить электронное пенсионное удостоверение?

Все можно сделать дома, имея доступ к интернету и компьютеру, планшету или даже современному смартфону. Следует зайти на портал электронных услуг Пенсионного Фонда и выбрать следующие разделы:

Найти раздел «О пенсионном обеспечении». Нажать кнопку «Заявка на создание электронного пенсионного удостоверения». Далее выбираете электронный вариант удостоверения без дополнительного выпуска бумажного варианта.

Далее заполняете остальную информацию, которую требует электронная форма и отправляете заявку. Ее рассмотрят и вам об этом придет уведомление в электронный кабинет.

Далее вам нужно скачать на смартфон приложение «Дия» и удостоверение там автоматически появится.

Вы также можете оформить электронное пенсионное удостоверение, если у вас есть пенсия в связи с инвалидностью или в связи с потерей кормильца. Однако такое удостоверение в отличие от традиционного, получаемого по выслуге лет, нужно вводить в «Дии» вручную. Просто найдите пункт «Добавить документ» и следуйте кратким инструкциям.