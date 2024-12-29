Проверки стартуют с 1 января: за что украинцев начнут штрафовать на 17000 гривен 

С начала 2025 года все предприниматели, даже в небольших городах и селах, обязаны принимать безналичные платежи от клиентов. Те, кто нарушит это правило, получат штраф: до 3400 гривен за первое нарушение и до 17 тысяч гривен за повторное.

С 1 января 2025 года начинается новый этап внедрения безналичных расчетов в Украине. Теперь уже все предприниматели, независимо от размера населенного пункта, должны обеспечить возможность оплаты карточкой. За невыполнение этой обязанности предусмотрены штрафы.

Новые правила торговли предусматривают, что клиенты должны иметь возможность оплачивать покупки не только наличными. Независимо от того, покупаете ли вы товар в интернет-магазине или в обычном магазине, продавец обязан принимать различные виды безналичных платежей. Это могут быть:

традиционные банковские карты;

современные мобильные приложения для оплаты (например, Apple Pay или Google Pay);

специальные платежные терминалы.

Когда не обязательно принимать безналичные платежи?

Законодательство предусматривает несколько исключений из обязательного приема безналичных платежей. В частности, не обязаны устанавливать терминалы:

ФЛП первой группы. Самые маленькие предприниматели, которые платят единый налог на общей системе налогообложения.

Уличные торговцы. Те, кто осуществляют розничную торговлю из автоматов, во временных сооружениях или на открытых площадках.

Лица, которые продают собственноручно выращенную сельскохозяйственную продукцию.

Предприниматели с деоккупированных территорий. Те, кто ведет деятельность в регионах, где продолжаются боевые действия или происходит восстановление после оккупации в течение трех месяцев после освобождения населенного пункта.

Как будут наказывать за нарушение нового закона

Пренебрежение требованиями по безналичным расчетам влечет за собой административную ответственность. Государственная налоговая служба напоминает, что за первое нарушение предусмотрен штраф от 1700 до 3400 гривен. При повторном нарушении в течение года штрафные санкции возрастают до значительной суммы – от 8500 до 17 000 гривен. Таким образом, пренебрежение новыми правилами может привести к значительным финансовым потерям для предпринимателя.