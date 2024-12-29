По «недостатньо хворих» українців прийде ТЦК: де служитимуть колишні «обмежено придатні»

У травні 2024 року в Україні скасували статус «обмежено придатний до військової служби», змінивши класифікацію військовозобов’язаних. Такі правки до закону суттєво вплинули на процес мобілізації, трансформуючи всю систему оцінки придатності. Адже тих, кому раніше без зайвих питань давали відстрочку, почали залучати до роботи у військах забезпечення, надаючи їм повноваження до виконання частини небойових завдань.

Хто раніше вважався обмежено придатним?

До травневих змін обмежено придатними вважалися особи, що мали певні фізичні обмеження чи хронічні захворювання. Такі військовозобов’язані не мали права служити в бойових підрозділах, при цьому могли нести службу в тилу, в тому числі при установах охорони, зв’язку чи в навчальних закладах. Якщо ж підходящих вакансій для обмежено придатних не було, їм давали відстрочку. Тобто у них, як то кажуть, «були варіанти».

Що стало з «обмежено придатними» після травневої реформи?

Нововведення, що набрали чинності у травні 2024 року, змінили класифікацію віськовозобов’язаних. Їх розділили на три категорії, а саме:

Придатний до військової служби – сюди потрапили здорові чоловіки на жінки, без будь яких фізичних обмежень, що можуть нести службу в усіх типах підрозділів, у тому числі бойових;

– сюди потрапили здорові чоловіки на жінки, без будь яких фізичних обмежень, що можуть нести службу в усіх типах підрозділів, у тому числі бойових; Придатний до служби у підрозділах тилового забезпечення – особи із незначними проблемами зі здоров’ям чи фізичними вадами, які можуть виконувати свій обов’язок перед державою у ТЦК та СП, медичних частинах, навчальних центрах чи установах зв’язку;

– особи із незначними проблемами зі здоров’ям чи фізичними вадами, які можуть виконувати свій обов’язок перед державою у ТЦК та СП, медичних частинах, навчальних центрах чи установах зв’язку; Непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку – до цієї категорії зарахували осіб, що страждають від тяжких захворювань або мають серйозні фізичні вади, у зв’язку з чим можуть бути виключені з військового обліку.

Таким чином більшість обмежено придатних потрапили до другої з перелічених категорій, втративши будь-яку надію на відстрочку.

Чому статус «обмежено придатний» вирішили скасувати?

Згідно зі словами ініціаторів змін, ліквідація статусу «обмежено придатний» мала на меті покращити результати мобілізації. Адже завдяки введенню нової категорії «придатний до служби у підрозділах тилового забезпечення» кількість осіб, що підлягають мобілізації значно збільшилась. Крім того вдалося усунути певну двозначність у оцінці стану здоров’я військовозобов’язаних та досягти більш високої точності рішень військово-лікарської комісії.