Перевірки стартують з 1 січня: за що українців почнуть штрафувати на 17000 гривень 

З початку 2025 року всі підприємці, навіть у невеликих містах та селах, зобов’язані приймати безготівкові платежі від клієнтів. Ті, хто порушить це правило, отримають штраф: до 3400 гривень за перше порушення та до 17 тисяч гривень за повторне.

З 1 січня 2025 року починається новий етап впровадження безготівкових розрахунків в Україні. Тепер уже всі підприємці, незалежно від розміру населеного пункту, повинні забезпечити можливість оплати карткою. За невиконання цього обов’язку передбачені штрафи.

Нові правила торгівлі передбачають, що клієнти мають мати змогу оплачувати покупки не лише готівкою. Незалежно від того, чи купуєте ви товар в інтернет-магазині або в звичайному магазині, продавець зобов’язаний приймати різні види безготівкових платежів. Це можуть бути:

традиційні банківські картки;

сучасні мобільні додатки для оплати (наприклад, Apple Pay чи Google Pay);

спеціальні платіжні термінали.

Коли не обов’язково приймати безготівкові платежі?

Законодавство передбачає декілька винятків з обов’язкового прийому безготівкових платежів. Зокрема, не зобов’язані встановлювати термінали:

ФОПи першої групи. Найменші підприємці, які сплачують єдиний податок на загальній системі оподаткування.

Вуличні торговці. Ті, хто здійснюють роздрібну торгівлю з автоматів, у тимчасових спорудах або на відкритих майданчиках.

Особи, які продають власноруч вирощену сільськогосподарську продукцію.

Підприємці з деокупованих територій. Ті, хто веде діяльність в регіонах, де тривають бойові дії або відбувається відновлення після окупації протягом трьох місяців після звільнення населеного пункту.

Як каратимуть за порушення нового закону

Нехтування вимогами щодо безготівкових розрахунків тягне за собою адміністративну відповідальність. Державна податкова служба нагадує, що за перше порушення передбачено штраф від 1700 до 3400 гривень. При повторному порушенні протягом року штрафні санкції зростають до значної суми – від 8500 до 17 000 гривень. Таким чином, нехтування новими правилами може призвести до значних фінансових втрат для підприємця.