Стало известно, в какой области мобилизуют больше всего людей и с чем это связано

Мобилизация в Украине продолжается, однако ее активность неодинакова в разных регионах. Это связано с количеством военнообязанных, проживающих в каждой области. Для оптимизации процесса призыва используется автоматизированная система «Оберег», которая учитывает потребности конкретных воинских частей.

По словам начальника сектора оборонно-мобилизационной работы Сумского областного ТЦК и СП Сергея Монукала, интенсивность мобилизации в разных регионах Украины может существенно отличаться. Это зависит от количества воинских частей, дислоцированных на территории области, и их потребностей в личном составе.

В качестве примера можно привести Сумскую область, где интенсивность мобилизации выше, чем в западных регионах. Это объясняется большим количеством военнообязанных, проживающих на территории области. Аналогичная ситуация наблюдается и в Запорожской области, где из-за большого количества воинских частей потребность в мобилизации является более острой.

Большинство призванных на военную службу проходят начальную военную подготовку в учебных центрах. Только те, кто имеет опыт военной службы не более десяти лет назад и соответствует медицинским требованиям, могут быть отправлены непосредственно на фронт.

В зависимости от возраста и физической подготовки, призывники распределяются на различные виды военной службы. Молодые и физически подготовленные мужчины обычно направляются в штурмовые подразделения, а более опытные – в подразделения, обеспечивающие функционирование армии.

Усилят ли мобилизацию в 2025 году

Общая мобилизация лиц в возрасте от 25 до 60 лет продолжается в Украине с 24 февраля 2025 года. Несмотря на негласный запрет мобилизовать лиц старше 50 лет, их также активно призывают, хоть они и редко попадают на передовую.

Война продолжается вот уже почти три года, поэтому мобилизация будет продолжаться. Более того, на днях в сети начали распространять информацию о том, что в Верховной Раде уже подготовили законопроект о снижении призывного возраста до 18 или 21 года и бригады ВСУ уже ждут новобранцев и должны быть готовы немедленно отправить их в бой. Позже эту информацию опровергли. Однако уже в ближайшие несколько месяцев к этому вопросу могут вернуться. Если не удастся достичь мира или прекращения огня, то уже летом 18-летние могут оказаться на фронте.