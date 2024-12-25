Могут ли украинцы потерять жилье из-за хакерской атаки на госреестры: эксперты дали четкое разъяснение

Российская кибератака, которая ограничила доступ к государственным реестрам, в частности Реестру прав на недвижимое имущество, не создает угрозы незаконного отобрания имущества у украинцев. Подобные заявления о риске потери имущества являются манипулятивными и не соответствуют действительности. Эту информацию официально опровергло Министерство юстиции.

Регистрация права собственности – это сложный юридический процесс, который не сводится лишь к внесению записи в реестр. Для регистрации необходимы документы, которые подтверждают право собственности и выдаются компетентными органами. Наличие таких документов гарантирует защиту прав собственника, даже если доступ к реестру временно ограничен.

Все действия в реестре фиксируются автоматически, поэтому отследить любые незаконные изменения можно будет после восстановления работы системы. Благодаря этому, говорить о риске незаконного завладения имуществом из-за ограниченного доступа к реестру не имеет оснований. Это лишь манипуляция с целью дезинформации.

Что будет с данными украинцев

Несмотря на масштабную кибератаку, осуществленной Россией, Министерство юстиции заверило, что личные данные украинцев остаются в безопасности. Никаких доказательств утечки информации пока не обнаружено. Все данные, которые хранились в государственных реестрах, имеют резервные копии, поэтому их полное восстановление является лишь вопросом времени.

Министр юстиции ссылается на официальные данные Государственной службы специальной связи и защиты информации, которые свидетельствуют об отсутствии доказательств утечки информации.