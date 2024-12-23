В Україні мобілізують заброньованих: причина – помилка під час оформлення відстрочки

Військовозобов’язаним українцям роз’яснили, з якої причини дані про бронювання можуть не «підтягуватися» у реєстр «Оберіг». Відповідна публікація з’явилася на офіційному Telegram-каналі Сухопутних військ у відповідь на чутки про мобілізацію заброньованих. У публікації прес-служба сухопутних військ назвала таку інформацію маніпулятивною та порадила українцям відповідним чином оформляти свої відстрочки.

Чому деякі відстрочки не відображаються в реєстрі «Оберіг»?

У повідомленні Сухопутних військ ідеться про те, що бронювання військовозобов’язаних включає в себе процедуру оформлення відстрочки від призову у ТЦК. Проте, якщо формування списку заброньованих та його підписання відбувається у «Дія», до ТЦК звертатися вже не потрібно. Дані про отримання військовозобов’язаними відстрочки автоматично потрапляють до реєстру «Оберіг». Це відбувається згідно з постановою Кабінету міністрів № 76 від 27 січня 2023 року.

Та якщо процедура проходить без використання «Дія», дані про бронювання самостійно не «підтягнуться» в «Оберіг». У цьому випадку потрібно відправити спеціальне повідомлення до ТЦК та СП, де стоїть на обліку заброньований. Тоді працівники військомату особисто внесуть дані про відстрочку до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а заброньованого громадянина візьмуть на спеціальний військовий облік.

Що може статись, якщо в «Оберіг» не буде даних про бронь?

Якщо процедура отримання відстрочки не завершена або виконана неправильно, у системі «Оберіг» військовозобов’язаний вважатиметься таким, що підлягає мобілізації. Тож коли його затримають представники ТЦК та СП, громадянин не зможе довести, що має бронь.

У Сухопутних військах порадили військовозобов’язаним відповідально ставитися до процедури бронювання та виконувати її згідно до приписів законодавства. Якщо ж виникають певні питання чи неточності, краще одразу звернутися до ТЦК та СП. Адже більшість помилок під час оформлення відстрочки відбувається саме через незнання громадянами правил та законодавчих тонкощів.