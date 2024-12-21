Приват блокирует карты с 1000 еПоддержки: как не потерять доступ к деньгам

Клиент ПриватБанка, который открыл карту для получения «зимней поддержки», обнаружил, что к ней ограничен доступ.

На форуме Минфин появилось сообщение от клиента ПриватБанка, который жалуется на необоснованную блокировку банковской карты, открытой для получения государственной помощи.

Представители ПриватБанка подтвердили, что получили официальный документ, который обязывает их заблокировать счет клиента.

Банк пояснил, что процедура ареста счетов является стандартной практикой при исполнении судебных решений. Если у клиента есть какие-либо долги, то исполнительная служба может обратиться к банку с требованием ареста его средств.

Банк сослался на нормативный документ Национального банка Украины, который регулирует порядок выполнения таких операций. Представители банка рекомендовали клиенту обратиться в исполнительную службу для решения вопроса о долге и снятия ареста со счета.

Как получить тысячу от «Зеленского»

Подать заявку можно за несколько простых шагов

Обновите приложение Дія. Убедитесь, что у вас установлена самая новая версия приложения. Найдите услугу. В главном меню или в разделе «Сервисы» найдите услугу «Зимняя поддержка». Подайте заявку. Нажмите кнопку «Подать новую заявку» и выберите, для кого вы оформляете выплату: для себя или для ребенка. Заполните информацию. Если вы оформляете выплату для ребенка, система автоматически подтянет его данные из реестра. Если нужно, добавьте свидетельство о рождении вручную. Выберите счет. Укажите банковский счет, на который хотите получить средства. Подтвердите данные. Проверьте всю введенную информацию и подтвердите, что вы находитесь на территории Украины. Отправьте заявку. Нажмите кнопку «Отправить» для завершения оформления.

Срок подачи заявок до 28 февраля 2025 года.

Киберпреступники активно используют актуальные государственные программы, такие как «Зимняя еПоддержка», для распространения мошеннических схем. Они создают поддельные веб-сайты, имитирующие официальные ресурсы, с целью похищения персональных данных и банковской информации доверчивых граждан. Мошенники рассылают подозрительные ссылки, по которым пользователи попадают на фейковые сайты, где их просят ввести конфиденциальные данные под предлогом оформления выплат. Получив доступ к банковским счетам жертв, преступники беспрепятственно снимают с них средства.