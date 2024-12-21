Приват блокує картки з 1000 єПідтримки: як не втратити доступ до грошей

Клієнт ПриватБанку, який відкрив картку для отримання “зимової підтримки”, виявив, що до неї обмежено доступ.

На форумі Мінфін з’явилося повідомлення від клієнта ПриватБанку, який скаржиться на необґрунтоване блокування банківської картки, відкритої для отримання державної допомоги.

Представники ПриватБанку підтвердили, що отримали офіційний документ, який зобов’язує їх заблокувати рахунок клієнта.

Банк пояснив, що процедура арешту рахунків є стандартною практикою при виконанні судових рішень. Якщо у клієнта є будь-які борги, то виконавча служба може звернутися до банку з вимогою арешту його коштів.

Банк послався на нормативний документ Національного банку України, який регулює порядок виконання таких операцій. Представники банку рекомендували клієнту звернутися до виконавчої служби для вирішення питання щодо боргу та зняття арешту з рахунку.

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Подати заявку можна за кілька простих кроків

Оновіть додаток Дія. Переконайтеся, що у вас встановлена найновіша версія додатка. Знайдіть послугу. У головному меню або в розділі “Сервіси” знайдіть послугу “Зимова підтримка”. Подайте заявку. Натисніть кнопку “Подати нову заявку” та оберіть, для кого ви оформляєте виплату: для себе або для дитини. Заповніть інформацію. Якщо ви оформлюєте виплату для дитини, система автоматично підтягне її дані з реєстру. Якщо потрібно, додайте свідоцтво про народження вручну. Оберіть рахунок. Вкажіть банківський рахунок, на який бажаєте отримати кошти. Підтвердьте дані. Перевірте всю введену інформацію та підтвердіть, що ви перебуваєте на території України. Надішліть заявку. Натисніть кнопку “Надіслати” для завершення оформлення.

Термін подачі заявок до 28 лютого 2025 року.

Кіберзлочинці активно використовують актуальні державні програми, такі як “Зимова єПідтримка”, для розповсюдження шахрайських схем. Вони створюють підроблені веб-сайти, які імітують офіційні ресурси, з метою викрадення персональних даних та банківської інформації довірливих громадян. Шахраї розсилають підозрілі посилання, за якими користувачі потрапляють на фейкові сайти, де їх просять ввести конфіденційні дані під приводом оформлення виплат. Отримавши доступ до банківських рахунків жертв, злочинці безперешкодно знімають з них кошти.