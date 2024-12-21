Такие доллары не возьмет ни один обменник или банк: проверьте все банкноты 

Изношенные долларовые купюры могут создать проблемы при обмене. Финансовые учреждения имеют право отказать в проведении такой операции и предложить услугу инкассо, которая предусматривает отправку купюр за границу для обмена.

Инкассо – это специальная процедура, во время которой банк отправляет изношенные банкноты иностранному банку-партнеру для обмена на новые. После этого клиент получает эквивалент в национальной валюте.

Сроки возврата средств за изношенные доллары устанавливает каждый банк самостоятельно. Это может быть как сразу после принятия купюр, так и после получения новых банкнот от иностранного партнера.

Банки не имеют права отказываться принимать доллары только из-за того, что они старые. Главное, чтобы купюры были настоящими и не имели серьезных повреждений.

Банки обязаны принимать доллары, которые выглядят как новые или имеют незначительные признаки износа. Если купюры соответствуют описанию на официальном сайте Федеральной резервной системы США, то их должны обменять.

Причины, по которым могут отказать в принятии долларовых купюр:

Механические повреждения. Разрывы, дырки, отсутствующие части купюры. Повреждения защитных элементов. стерты или отсутствуют водяные знаки, защитные нити, микротексты и т.д. Изменение цвета. Выцветание, пожелтение, пятна, изменяющие первоначальный цвет купюры. Загрязнение. Большие пятна, грязь, следы химикатов, которые делают невозможным идентификацию купюры. Термические повреждения. Следы горения, оплавления, воздействия высоких температур. Повреждения влагой. Следы влаги, плесень, гниение, гние. Типографские дефекты. Очевидные ошибки в печати, которые легко заметить невооруженным глазом.

При покупке наличных долларов в банковских учреждениях действует ограничение: сумма операции не должна превышать 400 тысяч гривен. Если вы хотите приобрести валюту на большую сумму, то вам придется пройти дополнительную идентификацию и предоставить документы, подтверждающие законность происхождения средств.

Эксперты прогнозируют, что к концу 2024 года доллар может подорожать до 42 гривен, а к концу 2025 года – достичь отметки 47,5 гривен за доллар.