Такі долари не візьме жоден обмінник чи банк: перевірте всі банкноти 

Зношені доларові купюри можуть створити проблеми при обміні. Фінансові установи мають право відмовити у проведенні такої операції та запропонувати послугу інкасо, яка передбачає відправку купюр за кордон для обміну.

Інкасо – це спеціальна процедура, під час якої банк відправляє зношені банкноти іноземному банку-партнеру для обміну на нові. Після цього клієнт отримує еквівалент у національній валюті.

Терміни повернення коштів за зношені долари встановлює кожен банк самостійно. Це може бути як відразу після прийняття купюр, так і після отримання нових банкнот від іноземного партнера.

Банки не мають права відмовлятися приймати долари лише через те, що вони старі. Головне, щоб купюри були справжніми і не мали серйозних пошкоджень.

Банки зобов’язані приймати долари, які виглядають як нові або мають незначні ознаки зношення. Якщо купюри відповідають опису на офіційному сайті Федеральної резервної системи США, то їх повинні обміняти.

Причини, через які можуть відмовити у прийнятті доларових купюр:

Механічні пошкодження. Розриви, дірки, відсутні частини купюри. Пошкодження захисних елементів.Стерті або відсутні водяні знаки, захисні нитки, мікротексти тощо. Зміна кольору. Вицвітання, пожовтіння, плями, що змінюють первинний колір купюри. Забруднення. Великі плями, бруд, сліди хімікатів, які унеможливлюють ідентифікацію купюри. Термічні пошкодження. Сліди горіння, оплавлення, впливу високих температур. Пошкодження вологою. Сліди вологи, пліснява, гниття. Друкарські дефекти. Очевидні помилки у друку, які легко помітити неозброєним оком.

При купівлі готівкових доларів у банківських установах діє обмеження: сума операції не повинна перевищувати 400 тисяч гривень. Якщо ви хочете придбати валюту на більшу суму, то вам доведеться пройти додаткову ідентифікацію та надати документи, що підтверджують законність походження коштів.

ксперти прогнозують, що до кінця 2024 року долар може подорожчати до 42 гривень, а до кінця 2025 року – досягти позначки 47,5 гривень за долар.