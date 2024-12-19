Україна увійде до зони платежів євро: чи замінять гривні на євро

Україна готується інтегруватися в європейську платіжну систему SEPA. Це означає, що скоро українці зможуть здійснювати безготівкові розрахунки в євро так само легко, як і громадяни ЄС. Важливо розуміти, що приєднання до SEPA не передбачає введення євро як національної валюти України, а лише спрощує міжнародні платежі.

Деталі

Голова Національного банку України підтвердив, що питання вступу до SEPA є одним із пріоритетних для України. Під час візиту до Литви активно обговорювалися деталі цього процесу. Однак, точні терміни вступу до зони європлатежів поки що не називаються.

Ідея приєднання України до SEPA обговорюється вже кілька років. Ще у 2022 році прем’єр-міністр України заявляв про плани вступу до цієї системи. Хоча тоді озвучувалися більш оптимістичні прогнози щодо термінів, процес інтеграції вимагає часу та узгодження багатьох питань.

Європейська комісія підтримує прагнення України інтегруватися в європейські структури. Зокрема, європейські партнери висловили готовність допомогти Україні у процесі приєднання до SEPA. Наразі триває робота зі звірення українського законодавства з європейськими стандартами у сфері платежів.

SEPA – це система, яка уніфікує правила здійснення платежів у євро на території ЄС. Завдяки SEPA відпадає необхідність у здійсненні окремих міжнародних платежів, що суттєво спрощує та здешевлює перекази коштів.

Система SEPA була створена у 2007 році і з того часу активно використовується країнами ЄС. Вона дозволяє здійснювати платежі за допомогою одного банківського рахунку в будь-якій країні Єврозони.

Вступ України до SEPA відкриває перед країною нові можливості. Зокрема, це дозволить знизити вартість міжнародних платежів, полегшить доступ українського бізнесу до європейських ринків та спростить роботу фінансових компаній.

Чи можуть гривню поміняти на євро

Чи скоро в Україні платитимуть євро? Ні, не зовсім. Національний банк України розглядає можливість прив’язати українську гривню не до долара, а до євро. Це означає, що курс гривні буде більше залежати від курсу євро. Однак, це ще не означає, що ми відмовимося від власної валюти. Експерти вважають, що такий крок стане можливим лише після того, як Україна стане повноправним членом Європейського Союзу.