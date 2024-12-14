Мобілізують при праві на відстрочку: українцям пояснили, як діяти

Не всі чоловіки призовного віку під час воєнного стану зобов’язані йти на фронт. Закон передбачає можливість отримати відстрочку від мобілізації за певних умов. Щоб скористатися цим правом, необхідно подати відповідну заяву та підтверджуючі документи до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

На жаль, трапляються випадки, коли чоловіків призивають на військову службу попри наявність законних підстав для відстрочки. Такі ситуації є порушенням законодавства і потребують правового захисту.

За словами адвоката Романа Лихачова, існують певні правові механізми, які дозволяють оскаржити незаконну мобілізацію.

Деталі

Для того, щоб убезпечити себе від незаконної мобілізації, правозахисник рекомендує подавати заяву на відстрочку та всі необхідні документи до ТЦК не лише особисто, але й додатково рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення. Такий спосіб дозволяє зафіксувати факт подання документів і мати докази на випадок судового розгляду.

Як зазначив адвокат Роман Лихачов, часто представники ТЦК стверджують у суді, що не отримували заяву на відстрочку. Тому надзвичайно важливо мати докази того, що документи були подані вчасно і належним чином. Це може стати вирішальним аргументом у судовому процесі.

Перелік документів, необхідних для оформлення відстрочки, зазначений у додатку 5 до Порядку № 560. Кожен, хто бажає отримати відстрочку, повинен зібрати повний пакет документів та подати їх до ТЦК.

Після розгляду заяви та надання відстрочки, військовозобов’язаний отримує відповідну довідку, яка підтверджує його право на відстрочку. Форма цієї довідки затверджена Порядком № 560.

Тож якщо вас мобілізували попри наявність підстав для відстрочки, не втрачайте час, а терміново звертайтеся до адвоката. Спеціаліст оперативно проаналізує ситуацію та допоможе добитися визнання відстрочки. Звісно, якщо з документами все гаразд і є законні підстави для відстрочки.