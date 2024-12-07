Этот день предсказывает погоду точнее гидрометцентра. По одному признаку узнаем, будет ли зима суровой

08Прогнозы погоды на эту зиму меняются чаще, чем курс валют. Сначала синоптики предвещали теплую зиму, потом – суровую, а теперь снова вернулись к умеренным прогнозам. Единственное, что точно известно – стоит быть готовыми к резким перепадам температуры, особенно к сильным морозам в наших регионах.

Наши предки умели предсказывать погоду значительно лучше современных метеорологов. Они использовали народные приметы, чтобы узнать, какой будет зима. Одной из таких примет была погода на Екатерину Санницу, 7 декабря.

Зима может быть очень холодной или, наоборот, теплой и сырой. Но наши предки по одному дню могли определить, какой будет зима в целом. Если 7 декабря было ясно и солнечно, то зима обещала быть суровой. А вот если небо было затянуто облаками и шел снег или дождь, то зима, вероятнее всего, была мягкой.

Согласно прогнозам погоды на этот год, 7 декабря ожидается снег с дождем и сильный ветер. Это говорит о том, что, вероятнее всего, зима будет мягкой, без сильных морозов.

Современные синоптики признают, что предсказать погоду на длительный период очень сложно. Особенно в последние годы, когда климат становится все более изменчивым. Один из синоптиков даже назвал эту зиму «полным безумием».

Такие резкие изменения погоды связаны с глобальными климатическими процессами. Например, с изменением температуры океана. Эти изменения влияют на погоду во всем мире, в том числе и у нас.

В целом эта зима обещает быть непредсказуемой. Синоптики прогнозируют частые изменения погоды с резкими перепадами температур. Хотя средняя температура будет выше нормы, такие колебания могут негативно повлиять на самочувствие людей, особенно тех, кто имеет проблемы со здоровьем. Кроме того, ожидаются сильные снегопады, дожди и ветры, что может привести к образованию гололеда и других негативных последствий.