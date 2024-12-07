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Этот день предсказывает погоду точнее гидрометцентра. По одному признаку узнаем, будет ли зима суровой

Yulia08.12.2024

08Прогнозы погоды на эту зиму меняются чаще, чем курс валют. Сначала синоптики предвещали теплую зиму, потом – суровую, а теперь снова вернулись к умеренным прогнозам. Единственное, что точно известно – стоит быть готовыми к резким перепадам температуры, особенно к сильным морозам в наших регионах.

Наши предки умели предсказывать погоду значительно лучше современных метеорологов. Они использовали народные приметы, чтобы узнать, какой будет зима. Одной из таких примет была погода на Екатерину Санницу, 7 декабря.

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Зима может быть очень холодной или, наоборот, теплой и сырой. Но наши предки по одному дню могли определить, какой будет зима в целом. Если 7 декабря было ясно и солнечно, то зима обещала быть суровой. А вот если небо было затянуто облаками и шел снег или дождь, то зима, вероятнее всего, была мягкой.

Согласно прогнозам погоды на этот год, 7 декабря ожидается снег с дождем и сильный ветер. Это говорит о том, что, вероятнее всего, зима будет мягкой, без сильных морозов.
Современные синоптики признают, что предсказать погоду на длительный период очень сложно. Особенно в последние годы, когда климат становится все более изменчивым. Один из синоптиков даже назвал эту зиму «полным безумием».

Такие резкие изменения погоды связаны с глобальными климатическими процессами. Например, с изменением температуры океана. Эти изменения влияют на погоду во всем мире, в том числе и у нас.

В целом эта зима обещает быть непредсказуемой. Синоптики прогнозируют частые изменения погоды с резкими перепадами температур. Хотя средняя температура будет выше нормы, такие колебания могут негативно повлиять на самочувствие людей, особенно тех, кто имеет проблемы со здоровьем. Кроме того, ожидаются сильные снегопады, дожди и ветры, что может привести к образованию гололеда и других негативных последствий.

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Yulia08.12.2024
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