Украинцу выплатят деньги из-за того, что не хотели принимать «Дію» вместо паспорта

Приложение “Дия” очень популярное среди украинцев, ведь с тех пор как оно появилось, отпала потребность носить с собой личные документы. Теперь все они есть в телефоне и их можно по необходимости предъявить, как альтернативу бумажным документам. Однако оказывается не всюду “Дия” может помочь. Довольно интересная ситуация произошла в Светловодске, где мужчина подал в суд на Укрпочту. Он говорит, что в отделении отказались обслуживать его без стандартного паспорта. Тот что мужчина показывал в Дии работники Укрпочты не признавали.

“Истец прибыл в отделение АО “Укрпочта” № 27500, где предоставил оператору свои паспортные данные в приложении Дия, однако ему было отказано в выдаче причитающихся ему средств со ссылкой на то, что данных приложения Дия недостаточно и он должен предоставить оригинал паспорта“, – говорится в материалах, обнародованных местным судом.

В отделении недостаточно было и ID карты

Истец рассказывает, что он вернулся домой и взял с собой паспорт в виде ID карты. Однако работник отделения и в этот раз отказал ему в обслуживании. Он заявил, что ему нужна бумажная копия паспорта и сказал, чтобы мужчина возвращался, когда будет иметь ее. Возмущенный клиент Укрпочты пытался разрешить эту ситуацию позвонив по горячей линии компании. Однако и там ему не помогли.

“Оператором почтового отделения было предоставлено разъяснение истцу о необходимости осуществления верификации лица получателя путем предоставления оригинала документа, устанавливающего личность, или формирования в приложении Дия QR-кода на выполнение требований законодательства о финансовом мониторинге“, — заявили в Укрпочте.

После этого мужчина обратился в суд

Светловодский горрайонный суд рассмотрел материалы дела и вынес решение в пользу мужчины. Теперь Укрпочта должна не только отдать ему перевод в сумме 5350 гривен, которые отказывалась выдавать, но и дополнительно должна уплатить 2000 гривен моральной компенсации.