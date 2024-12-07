Українцю виплатять гроші через те, що не хотіли приймати «Дію» замість паспорта

Додаток “Дія” є дуже популярним серед українців, адже відколи він з’явився відпала потреба носити з собою особисті документи, Тепер всі вони є у телефоні й їх можна за потребою пред’явити, як альтернативу паперовим документам. Однак виявляється не всюди “Дія” може допомогти. Доволі цікава ситуація трапилася у Світловодську, де чоловік подав в суд на Укрпошту. Він каже, що у відділенні відмовилися обслуговувати його без стандартного паспорта. Той що чоловік показував у “Дії” працівники Укрпошти не визнавали.

“Позивач прибув до відділення АТ “Укрпошта” № 27500, де надав операторові свої паспортні дані у застосунку Дія, проте йому було відмовлено у видачі належних йому коштів з посиланням на те, що даних застосунку Дія недостатньо і він має надати оригінал паспорта“, – йдеться в матеріалах, які оприлюднив місцевий суд.

У відділенні не достатньо було й ID картки

Позивач розповідає, що він повернувся додому та взяв з собою паспорт у вигляді ID картки. Однак працівник відділення і на цей раз відмовив йому в обслуговуванні. Він заявив, що йому потрібна паперова копія паспорта та сказав, щоб чоловік повертався, коли матиме її. Обурений клієнт Укрпошти намагався вирішити цю ситуацію зателефонувавши на гарячу лінію компанії. Однак й там йому не допомогли.

“Оператором поштового відділення було надано роз`яснення позивачу щодо необхідності здійснення верифікації особи отримувача шляхом надання оригіналу документа, що встановлює особу, або формування у застосунку Дія QR-коду на виконання вимог законодавства щодо фінансового моніторингу“, – заявили в Укрпошті.

Після цього чоловік звернувся у суд

Світловодський міськрайонний суд розглянув матеріали справи й виніс рішення на користь чоловіка. Тепер Укрпошта повинна не лише віддати йому переказ у сумі 5350 гривень, які відмовлялася видавати, а й додатково має сплатити 2000 гривень моральної компенсації.