Отменяйте стрижку: названы дни декабря, в которые категорически нельзя делать никаких манипуляций с волосами
06Очень много девушек, женщин мечтают о длинных, густых и здоровых волосах. Как говорят врачи, для этого нужно правильно питаться. Трихологи и парикмахеры отмечают, что имеет значение и правильно подобранный уход. Ну, а нумерологи уверены, что имеет значение и день, который вы выберете для стрижки. Говорят, что есть такие лунные дни, в которые категорически нельзя стричься или красить волосы. Вы сделаете себе только хуже. Также есть дни, которые, наоборот, рекомендованы для подобных процедур. В декабре таких несколько.
Хорошие даты для проведения процедур с волосами
Известный нумеролог поделился разными датами декабря в течение которых следует делать те или иные салонные процедуры. Если вы хотели перед Новым годом постричься, сделать уход или покраску, то выберите одну из этих дат.
- Для любых процедур подойдут следующие даты: 6, 12, 15, 18, 20, 22 и 27 декабря.
- Если вы хотите сделать какие-либо оздоровительные или укрепляющие процедуры для волос, то выберите одну из этих дат: 5, 6, 12, 13.
- Если планируете стрижку и хотите, чтобы после нее волосы быстро росли, то выбирайте что-нибудь из этого перечня: 15, 18, 20, 21, 22 и 27 декабря.
- Если вы хотите кардинально изменить имидж, то лучшим решением будет сделать это 15 декабря.
- Для покраски лучше выбрать 5, 7, 11, 12, 15, 18 и 22 декабря.
- Различные маски для волос будут иметь отличный эффект 10, 12, 13, 16, 20, 25 и 27 декабря.
В любой из этих всех дней вы можете смело идти к парикмахеру и точно будете довольны результатом.
Какие дни плохие?
А вот 9, 10, 16 и 28 декабря не стоит посещать парикмахерскую. Это плохие дни для любых манипуляций с волосами.
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