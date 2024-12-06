Отменяйте стрижку: названы дни декабря, в которые категорически нельзя делать никаких манипуляций с волосами

06Очень много девушек, женщин мечтают о длинных, густых и здоровых волосах. Как говорят врачи, для этого нужно правильно питаться. Трихологи и парикмахеры отмечают, что имеет значение и правильно подобранный уход. Ну, а нумерологи уверены, что имеет значение и день, который вы выберете для стрижки. Говорят, что есть такие лунные дни, в которые категорически нельзя стричься или красить волосы. Вы сделаете себе только хуже. Также есть дни, которые, наоборот, рекомендованы для подобных процедур. В декабре таких несколько.

Хорошие даты для проведения процедур с волосами

Известный нумеролог поделился разными датами декабря в течение которых следует делать те или иные салонные процедуры. Если вы хотели перед Новым годом постричься, сделать уход или покраску, то выберите одну из этих дат.

Для любых процедур подойдут следующие даты: 6, 12, 15, 18, 20, 22 и 27 декабря. Если вы хотите сделать какие-либо оздоровительные или укрепляющие процедуры для волос, то выберите одну из этих дат: 5, 6, 12, 13. Если планируете стрижку и хотите, чтобы после нее волосы быстро росли, то выбирайте что-нибудь из этого перечня: 15, 18, 20, 21, 22 и 27 декабря. Если вы хотите кардинально изменить имидж, то лучшим решением будет сделать это 15 декабря. Для покраски лучше выбрать 5, 7, 11, 12, 15, 18 и 22 декабря. Различные маски для волос будут иметь отличный эффект 10, 12, 13, 16, 20, 25 и 27 декабря.

В любой из этих всех дней вы можете смело идти к парикмахеру и точно будете довольны результатом.

Какие дни плохие?

А вот 9, 10, 16 и 28 декабря не стоит посещать парикмахерскую. Это плохие дни для любых манипуляций с волосами.