Скасовуйте стрижку: названо дні грудня в які категорично не можна робити жодних маніпуляцій з волоссям

Дуже багато дівчат, жінок мріють про довге, густе та здорове волосся. Як кажуть лікарі — для цього потрібно правильно харчуватися. Трихологи та перукарі зазначають, що має значення й правильно підібраний догляд. Ну, а нумерологи впевнені, що має значення й день, який ви оберете для стрижки. Кажуть, що є такі місячні дні, у які категорично не можна стригтися, чи фарбувати волосся. Ви зробите собі лише гірше. Також є дні, які навпаки рекомендовані для подібних процедур. В грудні таких декілька.

Хороші дати для проведення процедур з волоссям

Відомий нумеролог поділився різними датами грудня протягом яких варто робити ті, чи інші салонні процедури. Якщо ви хотіли перед Новим роком постригтися, зробити догляд, чи фарбування, то оберіть одну з цих дат.

Для будь-яких процедур підійдуть наступні дати: 6, 12, 15, 18, 20, 22 і 27 грудня. Якщо ви хочете зробити якісь оздоровчі, чи зміцнюючі процедури для волосся, то оберіть одну з цих дат: 5, 6, 12, 13. Якщо плануєте стрижку й хочете, щоб після неї волосся швидко росло, то обирайте щось з цього переліку: 15, 18, 20, 21, 22 і 27 грудня. Якщо ви бажаєте кардинально змінити імідж, то найкращим рішенням буде зробити це 15 грудня. Для фарбування найкраще обрати 5, 7, 11, 12, 15, 18 і 22 грудня. Різноманітні маски для волосся матимуть відмінний ефект 10, 12, 13, 16, 20, 25 і 27 грудня.

У будь-який з цих всіх днів ви можете сміливо йти до перукаря й точно будете задоволені результатом.

Які дні є поганими?

А от 9, 10, 16 і 28 грудня не варто відвідувати перукарню. Це погані дні для будь-яких маніпуляцій з волоссям.