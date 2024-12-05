Стало известно, как изменятся тарифы на коммуналку после Нового года

В Украине тарифы на некоторые коммунальные услуги продолжали расти, несмотря на военное положение. Мораторий действует только на газ и то уже неоднократно разговаривали, что он прекращает действие в 2025 году. Что касается электроэнергии, то она росла уже несколько раз только в этом году. Украинцев волнует только одно — не вырастут ли внезапно тарифы после Нового года. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль дал на это исчерпывающий ответ.

Тарифы “замороженные” на весь отопительный сезон

Шмигаль заявил, что власти приняли решение “заморозить” все тарифы на весь отопительный сезон 2024-2025. То есть до весны 2025 года тарифы точно не изменятся и речь также и об электроэнергии, ситуация с которой очень нестабильна.

“Государство берет на себя обязательство, что тарифы на газ, тепло и электроэнергию не будут расти до конца отопительного сезона. Никаких повышений не планируем”, – говорит Шмигаль.

Кроме этого, он заявил, что Правительство наоборот планирует всячески поддерживать население и в течение зимы будет действовать программа “Зимняя еПоддержка”. В ее рамках украинцы смогут оформить 1000 гривен на каждого члена семьи независимо от возраста, статуса или материального положения.

Также действуют и другие виды помощи. Например, активными остаются субсидии, а еще Правительство ввело некоторые новые субсидии, например, для тех, у кого печное отопление. А люди, живущие в прифронтовых регионах, могут оформить разовую выплату в размере 21 000 гривен, чтобы закупить за эти средства дрова, уголь и т.д.

“Каждый, кто нуждается в помощи с оплатой коммунальных платежей, может податься на субсидию. Мы зафиксировали субсидии на электроэнергию. Дополнительно для прифронтовых общин есть выплаты до 21 тыс. грн на дрова и уголь, чтобы отапливать свои дома“, — пояснил премьер.

Также анонсирован и ряд других выплат, в том числе доплата учителям, скидки на лекарства, усиленная поддержка переселенцев и многое другое.