Стало відомо, як зміняться тарифи на комуналку після Нового року

В Україні тарифи на деякі комунальні послуги продовжували зростати попри воєнний стан. Мораторій діє лише на газ і то вже неодноразово були розмови, що він припиняє дію у 2025 році. Щодо електроенергії, то вона зростала вже кілька разів лише у цьому році. Українців хвилює лише одне — чи не зростуть раптово тарифи після Нового року. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль дав на це вичерпну відповідь.

Тарифи “заморожені” на весь опалювальний сезон

Шмигаль заявив, що влада прийняла рішення “заморозити” всі тарифи на весь опалювальний сезон 2024-2025. Тобто до весни 2025 року тарифи точно не зміняться і мова також й про електроенергію, ситуація з якою є дуже нестабільною.

“Держава бере на себе зобов’язання, що тарифи на газ, тепло та електроенергію не зростатимуть до кінця опалювального сезону. Жодних підвищень не плануємо”, – каже Шмигаль.

Окрім цього, він заявив, що Уряд навпаки планує всіляко підтримувати населення тож протягом зими діятиме програма “Зимова єПідтримка”. В її рамках українці зможуть оформити 1000 гривень на кожного члена родини незалежно від віку, статусу, чи матеріального стану.

Також діють й інші види допомоги. Наприклад, активними залишаються субсидії, а ще Уряд запровадив деякі нові субсидії, наприклад, для тих, у кого пічне опалення. А люди, які живуть у прифронтових регіонах можуть оформити разову виплату у розмірі 21 000 гривень, щоб закупити за ці кошти дрова, вугілля тощо.

“Кожен, хто потребує допомоги з оплатою комунальних платежів, може податися на субсидію. Ми зафіксували субсидії на електроенергію. Додатково для прифронтових громад є виплати до 21 тис. грн на дрова та вугілля, щоб опалювати свої домівки“, – пояснив прем’єр.

Також анонсовано й низку інших виплат, зокрема доплата вчителям, знижки на ліки, посилена підтримка переселенців та багато іншого.