Школярі повинні пройти тестування: нова ініціатива для виявлення рівня знань

Війна та пов’язані з нею обставини спричинили значні освітні втрати серед молодших школярів, особливо в таких фундаментальних дисциплінах, як читання та математика. Саме в початковій школі закладаються основи знань, необхідні для подальшого успішного навчання, тому військові дії завдали серйозного удару по освітньому процесу цієї вікової групи.

Деталі

З метою підвищення ефективності навчання та кращого розуміння індивідуальних потреб учнів, Український центр оцінювання якості освіти розробив спеціальний інструмент. Цей інструмент включає в себе тести з читання та математики, які дозволяють виявити навчальні досягнення школярів, їхні сильні та слабкі сторони, а також сформованість ключових компетентностей. Завдяки отриманим результатам, вчителі мають можливість адаптувати навчальний процес до потреб кожного учня та ефективніше працювати над усуненням існуючих прогалин у знаннях.

Розроблені на основі даних першого загальнодержавного моніторингу якості початкової освіти, тести дозволяють оцінити рівень досягнень учнів 4-х класів у читанні та математиці.

Для оцінки читацької грамотності передбачено проведення трьох уроків, спрямованих на перевірку розуміння та аналізу текстів.

Математичні завдання, виконання яких займає один урок, оцінюють рівень оволодіння учнями базовими математичними навичками.

Читання та математика є основоположними навичками, які визначають успішність навчання в цілому. Виявивши за допомогою тестів слабкі місця в цих сферах, педагоги зможуть своєчасно надати учням необхідну допомогу, скоригувати навчальні програми та розробити індивідуальні плани роботи. Це дозволить учням подолати труднощі та досягти кращих результатів у навчанні.

Розроблений в рамках загальнонаціонального дослідження якості освіти, цей інструмент тестування є доступним для всіх педагогів і може бути використаний для оцінки рівня сформованості читацької, математичної та природничо-наукової компетентностей учнів як початкової, так і середньої школи. Завдяки чіткій методології, тести забезпечують об’єктивну оцінку навчальних досягнень учнів і можуть бути використані для подальшої оптимізації навчального процесу.