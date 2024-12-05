Школярі повинні пройти тестування: нова ініціатива для виявлення рівня знань
Війна та пов’язані з нею обставини спричинили значні освітні втрати серед молодших школярів, особливо в таких фундаментальних дисциплінах, як читання та математика. Саме в початковій школі закладаються основи знань, необхідні для подальшого успішного навчання, тому військові дії завдали серйозного удару по освітньому процесу цієї вікової групи.
Деталі
З метою підвищення ефективності навчання та кращого розуміння індивідуальних потреб учнів, Український центр оцінювання якості освіти розробив спеціальний інструмент. Цей інструмент включає в себе тести з читання та математики, які дозволяють виявити навчальні досягнення школярів, їхні сильні та слабкі сторони, а також сформованість ключових компетентностей. Завдяки отриманим результатам, вчителі мають можливість адаптувати навчальний процес до потреб кожного учня та ефективніше працювати над усуненням існуючих прогалин у знаннях.
Розроблені на основі даних першого загальнодержавного моніторингу якості початкової освіти, тести дозволяють оцінити рівень досягнень учнів 4-х класів у читанні та математиці.
- Для оцінки читацької грамотності передбачено проведення трьох уроків, спрямованих на перевірку розуміння та аналізу текстів.
- Математичні завдання, виконання яких займає один урок, оцінюють рівень оволодіння учнями базовими математичними навичками.
Читання та математика є основоположними навичками, які визначають успішність навчання в цілому. Виявивши за допомогою тестів слабкі місця в цих сферах, педагоги зможуть своєчасно надати учням необхідну допомогу, скоригувати навчальні програми та розробити індивідуальні плани роботи. Це дозволить учням подолати труднощі та досягти кращих результатів у навчанні.
Розроблений в рамках загальнонаціонального дослідження якості освіти, цей інструмент тестування є доступним для всіх педагогів і може бути використаний для оцінки рівня сформованості читацької, математичної та природничо-наукової компетентностей учнів як початкової, так і середньої школи. Завдяки чіткій методології, тести забезпечують об’єктивну оцінку навчальних досягнень учнів і можуть бути використані для подальшої оптимізації навчального процесу.
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