ВЛК проходить больше не нужно: кого это касается
Не все военнообязанные в Украине во время военного положения обязаны проходить военно-врачебную комиссию.
Военно-врачебная комиссия (ВВК) является обязательной процедурой для всех военнообязанных граждан Украины во время действия военного положения. Ее целью является оценка физического состояния и здоровья потенциальных призывников для определения их пригодности к военной службе. Непрохождение ВВК в установленный срок может иметь юридические последствия.
Детали
Не все военнообязанные граждане Украины обязаны ежегодно проходить военно-врачебную комиссию. Существует ряд категорий лиц, которые согласно постановлению Кабинета Министров Украины №675 от 7 июня 2024 года освобождаются от этой процедуры. Это связано с их социальным статусом, состоянием здоровья или другими обстоятельствами.
- Молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет, которые не проходили срочную военную службу или не учились на военных кафедрах, не обязаны проходить медицинский осмотр. Прохождение медицинской комиссии является добровольным и необходимым только для тех, кто изъявил желание поступить на военную службу по контракту.
- Работники предприятий, учреждений или организаций, которые имеют бронь, освобождаются от прохождения военно-врачебной комиссии во время мобилизации. Бронирование предоставляется работникам стратегически важных предприятий, которые обеспечивают обороноспособность страны или работают на объектах, критически важных для функционирования государства.
- Граждане, которые имеют несовершеннолетних детей, являются одинокими родителями, опекунами или ухаживают за больными родственниками, могут получить отсрочку от военной службы по семейным обстоятельствам. Это право предусмотрено законодательством и направлено на защиту интересов семьи и обеспечение социальной поддержки.
Кроме уже упомянутых категорий, есть и другие группы лиц, которые освобождаются от прохождения ВВК.
- Лица с ограниченной военной пригодностью. Граждане, которые по состоянию здоровья не могут выполнять обязанности военной службы.
- Лица, которые исчерпали свой мобилизационный ресурс. Граждане, достигшие возраста, после которого они больше не подлежат призыву на военную службу.
- Лица, которые лишены определенных прав. Граждане, осужденные за тяжкие преступления, теряют право на военную службу.
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