ВЛК проходить больше не нужно: кого это касается

Не все военнообязанные в Украине во время военного положения обязаны проходить военно-врачебную комиссию.

Военно-врачебная комиссия (ВВК) является обязательной процедурой для всех военнообязанных граждан Украины во время действия военного положения. Ее целью является оценка физического состояния и здоровья потенциальных призывников для определения их пригодности к военной службе. Непрохождение ВВК в установленный срок может иметь юридические последствия.

Детали

Не все военнообязанные граждане Украины обязаны ежегодно проходить военно-врачебную комиссию. Существует ряд категорий лиц, которые согласно постановлению Кабинета Министров Украины №675 от 7 июня 2024 года освобождаются от этой процедуры. Это связано с их социальным статусом, состоянием здоровья или другими обстоятельствами.

Молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет, которые не проходили срочную военную службу или не учились на военных кафедрах, не обязаны проходить медицинский осмотр. Прохождение медицинской комиссии является добровольным и необходимым только для тех, кто изъявил желание поступить на военную службу по контракту. Работники предприятий, учреждений или организаций, которые имеют бронь, освобождаются от прохождения военно-врачебной комиссии во время мобилизации. Бронирование предоставляется работникам стратегически важных предприятий, которые обеспечивают обороноспособность страны или работают на объектах, критически важных для функционирования государства. Граждане, которые имеют несовершеннолетних детей, являются одинокими родителями, опекунами или ухаживают за больными родственниками, могут получить отсрочку от военной службы по семейным обстоятельствам. Это право предусмотрено законодательством и направлено на защиту интересов семьи и обеспечение социальной поддержки.

Кроме уже упомянутых категорий, есть и другие группы лиц, которые освобождаются от прохождения ВВК.