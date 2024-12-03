Частина українців отримає «під ялинку» нові ціни на комуналку: що подорожчає з 1 січня

Деякі українці отримають не надто приємний сюрприз «під ялинку». З 1 січня 2025 року їм підвищать тарифи на оплату одразу трьох комунальних послуг. Зміни торкнуться мешканців Бурштинської громади Івано-Франківської області.

Які послуги подорожчають?

З нового року мешканцям Бурштинської громади підвищать ціни на водопостачання, водовідведення, а також збір та вивіз сміття. Про це місцеві жителі дізналися із допису на офіційній сторінці Бурштинської міськради у мережі Facebook.

З 1 січня 2025 року вартість цих послуг буде такою:

водопостачання – 62,59 грн за куб. м;

водовідведення – 56,14 грн за куб. м;

вивезення сміття – 47,17 грн за особу.

Усі тарифи вказані із врахуванням ПДВ.

Чому вирішили переглянути ціни?

До рішення щодо підвищення тарифів на воду, каналізацію та вивезення сміття Бурштинську міськраду спонукали численні скарги місцевих комунальних служб. Постачальники зазначених послуг вже неодноразово наголошували на збитковості поточних тарифів. Лише за перші два квартали 2024 року місцевий водоканал зазнав збитків на суму майже 1,5 млн грн. Здебільшого це пов’язано зі збільшенням вартості пального та електроенергії.

Варто зазначити, бурштинські комунальники вже давно працювали собі «у мінус». А різницю між реальною вартістю послуг та тарифами для населення покривали за допомогою коштів із міського бюджету. Однак ситуація ставала дедалі гіршою і зрештою скаржитися на збитки через здорожчання палива та інших необхідних для роботи ресурсів почали навіть компанії, що займаються вивезенням сміття.

З огляду та такі обставини у міській раді Бурштинської громади прийняли рішення підняти тарифи, які, до слова, востаннє переглядалися ще до війни – у грудні 2021 року. Тож вже у лютому 2025 року мешканці громади отримають платіжки із новими, підвищеними цінами на воду, каналізацію та вивезення сміття. Натомість вартість газо- та електропостачання для мешканців Бурштина, та й решти побутових споживачів України залишиться незмінною аж до завершення опалювального сезону у квітні 2025 року.