Представлено HONOR 300 Ultra з камерою-перископом, чипом Snapdragon 8 Gen 3

Бренд HONOR провів масштабну презентацію, в рамках якої були представлені смартфони серії HONOR 300. У цьому матеріалі розглянемо топову модель лінійки – HONOR 300 Ultra з вражаючими камерами, флагманським процесором і хорошою автономністю.

HONOR 300 Ultra оснащений вигнутим 6,78-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю FHD+, частотою оновлення 120 Гц, піковою яскравістю до 4000 ніт і подвійним вирізом в екрані під селфі-камеру на 50+2 Мп. Ультразвуковий сканер відбитків пальців також вбудований у дисплей.

Задня панель HONOR 300 Ultra зроблена з екошкіри або скла. На ній розташований незвичайний блок із трьома камерами: основною на 50 Мп з оптичною стабілізацією зображення, надширококутною на 12 Мп і перископом на 50 Мп із 3,8-кратним оптичним зумом. Новинка отримала фірмовий портретний режим Harcourt, які перетворює знімки на справжні шедеври

Усередині встановлений топовий чип Snapdragon 8 Gen 3, а також 12/16 ГБ оперативної і 512/1024 ГБ вбудованої пам’яті. Серед інших особливостей новинки – MagicOS 9 на базі Android 15 з коробки, батарея ємністю 5300 мАг зі швидкою дротовою зарядкою до 100 Вт і бездротовою до 80 Вт, вологозахист IP65, NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3

Поки HONOR 300 Ultra доступний тільки в Китаї за ціною 4199 юанів (~$577) за версію з 12/512 ГБ пам’яті і 4699 юанів (~$646) за модель на 16 ГБ + 1 ТБ.