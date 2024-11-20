Мошенники придумали новую схему выманить деньги украинцев: теперь это букет цветов

В некоторых странах появилась новая хитрая схема обмана, которая уже вызывает тревогу среди граждан. Эксперты предупреждают, что подобные махинации могут появиться и в Украине. Мошенники уже начали выдавать себя за курьеров цветочных служб, даря людям букеты совершенно бесплатно. Зато выманивают у доверчивых граждан данные банковских карт или одноразовые пароли для подтверждения банковских операций.

Детали схемы

Через некоторое время после такого «приятного сюрприза» мошенники звонят «счастливчику» и, ссылаясь на необходимость «сверки данных», просят продиктовать код из SMS-сообщения. Получив эту информацию, аферисты сразу же пытаются снять деньги с банковской карты жертвы или оформить на ее имя кредит. К счастью, иногда банки успевают заблокировать такие операции.

Эта схема основывается на так называемой социальной инженерии. Мошенники играют на доверчивости людей, вызывают у них положительные эмоции и таким образом побуждают к необдуманным действиям.

Чтобы обезопасить себя от подобных махинаций, специалисты советуют никогда не принимать подарки от незнакомцев, особенно если вы их не заказывали. Это касается не только цветов, но и любых других презентов: сладостей, игрушек и тому подобное.

Чтобы уберечь себя от мошенников, стоит помнить несколько простых правил:

Не доверяйте незнакомцам. Будьте осторожны с предложениями, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой.

Проверяйте информацию. Не спешите переходить по ссылкам и предоставлять свои персональные данные.

Не разглашайте конфиденциальную информацию. Пароли, номера карт и другие личные данные держите в тайне.

Установите надежное программное обеспечение. Антивирусы и файрволы помогут защитить ваше устройство.

Будьте бдительны. Мошенники постоянно придумывают новые способы обмана, поэтому будьте внимательны к любым подозрительным действиям.

Помните, лучшая защита от мошенников – это ваша осторожность и здравый смысл.