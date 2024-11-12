Не кладите все в доллары: эксперт предостерег украинцев от популярной ошибки

Национальный банк Украины стремится сделать гривневые депозиты и облигации более привлекательными для граждан. Цель – чтобы доходность от них превышала годовую инфляцию. Однако многие украинцы продолжают покупать иностранную валюту, в частности доллары, и хранить ее дома вместо инвестирования в государственные облигации или открытия банковских депозитов.

Детали

Юрий Гайдай, старший экономист Центра экономической стратегии, отмечает, что хранение наличных дома связано с высокими рисками, такими как:

кражи;

пожары;

военные риски.

Он считает, что украинцы теряют средства из-за инфляции, выбирая такой способ хранения.

Эксперт подчеркивает, что приобретение облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ) должно быть не менее выгодным, чем традиционное хранение наличной иностранной валюты. Он отметил, что размещение средств на депозитных счетах также может принести прибыль. Кроме того, Гайдай указал на благоприятные условия для инвестиций в отдельные сегменты бизнеса, где потенциальная доходность может превышать доходность от консервативных финансовых инструментов. Однако эксперт категорически не рекомендует инвестировать в недвижимость в текущих условиях из-за высокого уровня риска и неопределенности. По его словам, «инвестировать в дополнительные квадратные метры для получения дохода сейчас слишком рискованно».

Что будет с гривной в 2025 году: прогноз эксперта

Некоторые эксперты ожидают стабилизации курса, другие прогнозируют его постепенный рост. Дать четкий ответ пока не может никто. Однако известно, что реальная ситуация будет зависеть от нескольких факторов.

Масштабы международной помощи. Объемы финансовой поддержки от международных партнеров повлияют на стабильность гривны.

Инфляция. Уровень инфляции в Украине напрямую связан с курсом национальной валюты.

Политическая ситуация. Внутриполитическая стабильность и внешнеполитические отношения также будут играть важную роль.

Экономический рост. Темпы экономического развития Украины влияют на спрос на национальную валюту.

В общем, эксперты сходятся во мнении, что курс гривны в 2025 году будет зависеть от многих факторов и в первую очередь от того, будет ли продолжаться война и что будет с поддержкой Украины.